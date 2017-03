Cazul de mai jos a socat personalul unui spital din Columbia, iar medicii spun ca nu s-au mai confruntat cu asa ceva pana acum.

Totul a inceput in momentul in care o batranica s-a prezentat la camera de garda cu un bebelus in brate, avand o cerere extrem de ciudata. Pare greu de crezut, insa femeia voia sa „returneze” copilul, fiind convinsa ca acela nu este nepotul ei si ca a fost schimbat din greseala.

Motivul?

Cititi continuarea pe kanald.ro.