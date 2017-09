Legea Educației din Ucraina, promulgată de președintele Poroșenko. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat Legea care restricţionează predarea în limba minorităţilor naţionale, notează site-ul din Cernăuți bucpress.eu.

Potrivit serviciului de presă al șefului statului ucrainean, Petro Poroșenko a comunicat că reforma învățământului „este una dintre cele mai importante reforme, care va îmbunătăți calitatea educației”, asigurând pașii necesari pentru includerea Ucrainei în spațiul educațional european.

Președintele ucrainean a menționat că noua lege sporește rolul utilizării limbii ucrainene în procesul de învățământ.

„Ucraina a demonstrat și va demonstra în continuare o atitudine față de minoritățile naționale care corespunde cu obligațiile noastre internaționale, care este în concordanță cu standardele europene, fiind un model pentru țările vecine”, a declarat Petro Poroșenko.

Declarație adoptată în parlamentul de la București

Parlamentul de la București a adoptat, miercuri, o declaraţie privind situaţia minorităţilor din Ucraina.

Potrivit declaraţiei, Parlamentul urmăreşte „cu îngrijorare şi maximă atenţie” evoluţiile generate de recenta adoptare în Rada Supremă a Ucrainei a Legii Educaţiei, care „limitează drastic dreptul la educaţie în limba maternă pentru etnicii români din Ucraina, eveniment care a trezit o profundă preocupare şi îngrijorare în România”.

„Parlamentul adresează un apel pentru soluţionarea cât mai grabnică a actualei situaţii, prin acţiune cu bună-credinţă, în spiritul cooperării, prin dialog inclusiv şi respectarea strictă a standardelor europene în materia protecţiei minorităţilor naţionale, a acordurilor multilaterale şi bilaterale relevante, la care Ucraina este parte”, se arată în document.

Legislativul de la Bucureşti atrage atenţia că „protecţia, la standarde europene, a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în particular a minorităţii române din Ucraina, care numără peste 400.000 de persoane, este un fundament al construcţiei democratice în spiritul valorilor europene îmbrăţişate de poporul ucrainean, fără de care nu este posibil, între altele, avansul către obiectivul de aderare la UE, fixat de autorităţile ucrainene”.

„Solicită şi îşi exprimă încrederea că Radă Supremă va asigura, în cel mai scurt timp, un cadru legislativ care să garanteze protecţia drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina, începând cu etnicii români din această ţară, acordând o atenţie deosebită celor lingvistice, care sä respecte prevederile convenţiilor internaţionale relevante, prioritar dispoziţiilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare şi ale Convenţiei cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, cu asistenţa Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) şi a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE. În cadrul acestui proces, consultarea directă cu reprezentanţii autorizaţi ai minorităţilor naţionale, în principal ai etnicilor români din Ucraina, apare drept oportună şi necesară”, se transmite prin declaraţie.

Parlamentul susţine necesitatea şi solicită implicarea instituţiei prezidenţiale a Ucrainei în soluţionarea favorabilă a problemei prin retrimiterea la Rada Supremă a Legii Educaţiei, pentru reexaminare, şi solicită preşedintelui şi Guvernului României să acţioneze ferm în plan bilateral şi în cadrul structurilor internaţionale relevante pentru asigurarea unei protecţii adecvate a identităţii lingvistice, culturale şi religioase etnicilor români din Ucraina.

În semn de protest, Ioahnnis și-a anunlat vizita în Ucraina

Președintele Klaus Iohannis şi-a contramandat vizita pe care urma să o facă în octombrie în Ucraina, după scandalul adoptării legii educaţiei. Anunțul a fost făcut de șeful statului, joi, la New York, unde se află într-o vizită la Adunarea Generală a ONU.

Șeful statului a afirmat că a decis să nu mai meargă în Ucraina, ca urmare a adoptării legii educaţiei, considerând că acest act normativ contravine bunelor intenţii reciproce şi limitează drastic accesul minorităţilor la educaţia în limba maternă.

”Într-adevăr, o tematică neplăcută, această evoluție din Ucraina, cu lege educației. Am avut prevăzută o vizită în Ucraina pentru luna octombrie a acestui an, o vizită pe care am pregătit-o în mai multe runde de discuții cu Președintele Poroșenko. Ultima discuție pe această temă am avut-o cu ocazia întâlnirii NATO de la Bruxelles. Am fost foarte, foarte neplăcut surprins de evoluția din Parlamentul Ucrainei, care, fără să anunțe partenerii, și noi suntem parteneri ai Ucrainei, a promovat o lege care, după părerea noastră, contravine bunelor intenții reciproce și, practic, această lege, dacă va intra în vigoare, va limita drastic accesul minorităților la educația în limba maternă. Și pe noi ne doare acest lucru, avem foarte mulți români în Ucraina și pot să vă spun, așa, în premieră, că ideea mea cu vizita în Ucraina a fost, de fapt, să mergem împreună în zona Bucovinei ucrainene, unde sunt mulți români, ca să subliniem că ne preocupă”, a spus șeful statului.

„L-am întâlnit pe Președintele Poroșenko pe holurile ONU și, normal că ne-am salutat, și i-am spus direct că nu voi face această vizită până când nu există un progres pe această lege a educației”

El a adăugat că ”această lege a venit într-un moment foarte nepotrivit, și întreaga abordare trebuie pusă în discuție.

”În consecință, când am aflat de această lege, am contramandat vizita mea în Ucraina și am contramandat și primirea Președintelui Parlamentului, care se anunțase pentru sfârșitul lui septembrie la mine, dând astfel semnale diplomatice extrem de puternice. Amânarea unei vizite prezidențiale este un semnal diplomatic extrem, extrem de dur. Întâmplarea a făcut că l-am întâlnit pe Președintele Poroșenko pe holurile ONU și, normal că ne-am salutat, și i-am spus pe scurt aceste lucruri. I-am spus și direct că nu voi face această vizită până când nu există un progres pe această lege a educației și că sunt foarte neplăcut surprins de această evoluție, în condițiile în care domnia sa avut o abordare, cel puțin față de mine, foarte deschisă, când a venit vorba despre românii din Ucraina. Deci, am transmis această abordare pe care o am și pe căi diplomatice și, iată, și direct Președintelui Poroșenko. Și-a continuat drumul foarte îngândurat și sper să reușim să avem o abordare care permite românilor din Ucraina perspectiva totuși să-și continue învățământul în limba română”, a mai spus șeful statului.

