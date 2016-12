Legi și taxe care amână traiul mai bun al românilor

Mai multe legi și taxe care i-ar fi ajutat pe români au fost amânate cu luni bune, după ce acestea ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie. Dacă la unele era vorba de reeșalonarea mai ușoară a datoriilor, la altele se vorbea achiziționarea mai ușoară sau mai ieftină a produselor.

Așa se face că, o lege care era așteptată cu sufletul la gură de românii cu datorii, legea falimentului personal, a fost amânată de la 1 ianuarie 2017 pentru 1 august 2017. Aceasta nu este singura amânare, ci a treia sau a patra.

Legea falimentului personal

„Amânarea cu încă șapte luni a intrării în vigoare a acestui act normativ s-a stabilit în condițiile în care pentru aplicarea noilor reglementări este nevoie de un sistem complex: înființarea a 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar și adoptarea normelor de aplicare a legii. Pentru ca aceste noi structuri să poată funcționa, trebuie alocate resurse umane și financiare. Mai exact, este nevoie de specialiști care vor parcurge o etapă de pregătire profesională cu durata între una și trei luni”, anunța Guvernul, recent.

Potrivit autorităților, neprelungirea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 (legea falimentului personal) ar determina imposibilitatea aplicării procedurii administrative de insolvență pe bază de plan de rambursare și a procedurii simplificate de insolvență, pentru că statul în anul pe care l-a avut la dispoziție nu a făcut nici normele toate și nici nu a angajat oamenii care să se ocupe de cazuri.

„Pentru Direcția Insolvență din ANPC sunt prevăzute un număr de 314 posturi contractuale. În acest sens, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru a putea demara procedurile inițiale prevăzute de lege pentru anul 2016 urma să organizeze concursuri în vederea angajării pentru un număr de 68 de posturi, salariați cu statut de personal contractual, urmând ca pentru anul 2017 sa fie ocupate restul de 246 de posturi”, se justifică Executivul.

Legea cashback

Deși această lege este programată să intre în vigoare la 1 ianuarie, ea nu poate fi aplicată. Mai precis, este vorba despre legea care transformă micii comercianți cu afaceri de peste 10.000 de euro, în special cele din zonele rurale, în bancomate. Persoanele care vor să retragă până la 200 de lei de pe carduri o pot face de la orice comerciant dacă în respectiva localitate nu există bancomate. Problema este că legea cash-back nu este compatibilă cu legea caselor de marcat. Mai mult, programele de pe aceste case de marcat nu sunt actualizate. În plus, după intrarea în vigoare a legii care obligă micii comercianți cu POS-uri, aceștia vor trebui să aibă gata și infrastructura pentru acordarea de avansuri în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, adică de la 1 aprilie 2017.

Prima casă

În 8 ani de când a fost implementat programul guvernamental Prima casă a suferit mai multe mutații decât oricare alt program. Chiar și așa, în acest an, a primit lovitura de la stat. Pentru că se vindeau mai mult apartamentele vechi, decât cele noi, statul de decis să nu mai garanteze cu 50% împrumuturile din program, ci cu doar 40%, când vine vorba de achiziția unui imobil mai vechi de 5 ani. Garanția de 50% a rămas doar pentru locuințele noi. De la implementarea programului Prima casă s-au acordat mai bine de 200.000 de credite, acestea susținând intens partea de creditare imobiliară.

TVA 19% și acciza suplimentară pe carburant

Reducerea TVA de la 20% la 19% așa cum era programată să aibă loc de la 1 ianuarie, nu se mai întâmplă și asta pentru că noul Guvern a anunțat că va amâna mișcorarea taxei cu un an, când o va și reduce la 18%. În plus, acciza care ar fi mai lăsat ceva bănuți în buzunarele românilor este cea suplimentară pe carburanți, care și ea este sub semnul întrebării. Acciza va fi scoasă numai după ce noul Executiv se asigură că măsura se va reflecta în preţuri şi nu în majorarea profiturilor companiilor, afirma liderul partidului aflat la putere, Liviu Dragnea.