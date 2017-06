Premierul desemnat de președinte, Mihai Tudose, urmează să își anunțe Cabinetul cu care se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. PSD a convocat pentru miercuri Comitetul Executiv Național, pentru aprobarea listei de miniștri din Guvernul lui Mihai Tudose. Între timp, lista de miniștri este analizată și urmează să fie definitivată de liderii PSD la Vila Lac 1, unde liderul Liviu Dragnea i-a convocat pe președinții de organizații județene.

UPDATE ora 18.00 Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat, marți, că formațiunea pe care o conduce are patru portofolii pe care dorește să le păstreze și în viitorul Cabinet Mihai Tudose și a nominalizat și propunerile de miniștri, decizia fiind luată într-o ședință a conducerii formațiunii.

„Decizia pe care am luat-o este de a păstra aceeaşi participare, numeric vorbind. Vom avea 4 miniştri în viitorul Guv, care vor ocupa aceleaşi portofolii pe care le-au ocupat. Vom avea patru miniștri care vor ocupa aceleași portofolii, aceasta este propunerea. Grațiela Gavrilescu – la Ministerul Mediului și vicepremier, Teodor Meleșcanu – la Externe, Toma Petcu – la Energie și Viorel Ilie – ministru pentru Relația cu Parlamentul”, a spus președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, la Parlament, după ședința conducerii ALDE.

UPDATE ota 17.50 Potrivit ultimelor negocieri care au loc, marți, la Vila Lac 1, între liderii PSD și premierul desemnat Mihai Tudose, Mihnea Costoiu ar fi refuzat ministerul Cercetării, iar în calcule intră senatoarea Ecaterina Andronescu. Și președintele comisiei de control SRI, Adrian Țuțuianu ar putea fi pus la Apărare, potrivit surselor social-democrate.

Este posibil ca și Tudorel Toader să își piardă funcția de ministru al Justiției.

UPDATE ora 14.00 „Am invitat preşedinţii de organizaţii şi pe prim-ministru să avem o discuţie despre noua formulă guvernamentală. Am avut dimineaţă o discuţie şi cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Mihai Tudose. Mâine o să continuăm discuţiile cu ceilalţi membri din Comitetul Executiv, astfel încât la 12,30, când intrăm în CExN, să avem o formulă finală pe care să o aprobăm politic, urmând ca premierul, propuneri de la noi, propuneri de la ALDE, să le depunem în Parlament împreună cu programul de guvernare”, a declarat Dragnea înaintea discuţiilor, când a ajuns la Vila Lac 1.

El a adăugat că va discuta cu fiecare lider de filială în parte și că ”o să fie o discuţie foarte serioasă”. Liderul PSD a negat că ar exista nemulţumiri în organizaţii. „Nu, dimpotrivă. Nu ne-am certat. Dacă aveam unanimitate, nu era bine, au fost patru opinii diferite”, a explicat Dragnea.

STRUCTURA GUVERNULUI MIHAI TUDOSE (NEOFICIAL)

Premier – Mihai Tudose

Vicepremieri – ministrul dezvoltării regionale Sevil Shaideh și ministrul mediului Gratiela Gavrilescu (ALDE)



Vicepremieri – Ministrul Afacerilor Interne – Carmen Dan

Ministrul afacerilor externe- Teodor Melescanu (ALDE)

Ministrul Apărării Naționale -Mircea Dușa / Dorel Căprar / Adrian Țuțuianu

Ministrul Finanţelor Publice- Eugen Teodorovici / Viorel Arcaș

Ministrul Agriculturii- Petre Daea

Ministrul Muncii- Lia Olguta Vasilescu

Ministrul Economiei- Șimon Gheorghe

Ministrul Fondurilor Europene- Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene- Ana Birchall

Ana Birchall Ministrul Energiei- Toma Petcu (ALDE)

Ministrul Transporturilor – Răzvan Cuc

Ministrul pentru IMM-uri- Alexandru Petrescu

Ministrul Sănătăţii – Florin Buicu / Sorina Pintea

Ministerul Culturii- Lucian Romașcanu (?)

Ministrul Apelor şi Pădurilor- Doina Pană

Doina Pană Ministrul Cercetării – Ecaterina Andronescu

Ministrul Comunicaţiilor- Marius Nica

Ministrul Tineretului- Gabriel Petrea

Ministrul Turismului- Mircea Dobre

Ministrul pentru românii de pretutindeni- Andreea Păstârnac

Ministrul Consultării publice şi Dialogului social- Liviu Pop (?)

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul – Viorel Ilie (ALDE)

Dragnea, despre o posibilă schimbare a lui Tudorel Toader: Surse proaste!

Întrebat dacă există posibilitatea ca Tudorel Toader să fie schimbat din funcţia de ministru al Justiţiei, aşa cum s-a vehiculat pe surse, Dragnea a spus: „Cred că sunt surse proaste”.

Preşedintele PSD a mai spus că nu crede că structura Guvernului va fi modificată. „Nu cred, dar o să vedem ce reiese din discuţii. (…) Vom discuta despre fiecare în parte”, a spus Dragnea, întrebat dacă există posibilitatea ca structura guvernului să fie modificată.

UPDATE ora 13.00 Lista viitorilor miniștri este discutată de conducerea restrânsă a partidului, departe de ochii presei. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea i-a convocat, marți, la Vila Lac 1, pe preşedinţii de organizaţii şi pe posibilii viitori miniştri în cabinetul Tudose, potrivit unor surse politice. În cadrul întâlnirii urmează să fie definitivată lista Cabinetului Mihai Tudose, care va fi votată miercuri de Comitetul Executiv Național al PSD.

Liviu Drgnea și Mihai Tudose au plecat de la Parlament în jurul orei 13.00. Liderul PSD a confirmat că se vede cu președinții de organizații și cu parlamentari la Vila Lac, unde urmează să se definitiveze lista Guvernului.

Mihai Tudose a refuzat să răspundă ce se întâmplă cu doctoratul său, suspectat de plagiat.

UPDATE ora 10:10. PSD a convocat pentru miercuri ședința Comitetului Executiv Național în care va aproba lista miniștrilor care vor face parte din noul Guvern condus de Mihai Tudose. Şedinţa va începe la ora 12:30.

Mai mulți miniștri din guvernul Grindeanu își păstrează funcțiile. Este vorba despre Sevil Shhaideh, de la Dezvoltare Regională, Lia Olguța Vasilescu, de la ministerul Muncii, sau Carmen Dan, de la Interne.

În plus, toți miniștrii ALDE din fostul cabinet Grindeanu ar urma să continue mandatul, sub conducerea lui Mihai Tudose. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu afirma vineri că, „în principiu”, își va continua mandatul, precizând că actualii miniștri ai ALDE ar urma să fie propuși în noul guvern pe aceleași posturi pe care le-au avut în Cabinetul Grindeanu. ALDE are patru miniștri: Teodor Meleșcanu, la Externe, Ministrul Energiei – Toma Petcu și Ministrul Mediului – Graţiela Gavrilescu și ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie.

Cele mai mari șanse să continue la Palatul Victoria le au social-democratele Lia Olguța Vasilescu, Carmen Dan și Sevil Shhaideh, dar și Ana Birchall și Rovana Plumb. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader ar urma să rămână la Justiție, potrivit surselor politice. Gabriel Petrea ar putea prelua portofoliul de la Tineret, iar ministerul Consultării și dialogului social ar urma să meargă la senatorul Liviu Pop.

Un loc sigur în noua formulă îl are Petre Daea, de la Agricultură, unul dintre miniștrii cu rezultatele cele mai bune, în evaluarea internă a partidului, la șase luni de la preluarea guvernării.

PSD ia în calcul inclusiv o modificare de structură în noul Guvern. Astfel, ministerul delegat pentru Fonduri Europene, condus de Rovana Plumb în prezent, și aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, ar urma să devină minister plin.

Ce miniștri nu se vor regăsi în noul Guvern

Semne de întrebare sunt la ministerul de Finanțe, unde Viorel Ștefan cel mai probabil nu va mai fi prezent în noua formulă guvernamentală. Numele vehiculat pentru acest minister este cel al lui Eugen Teodorovici, care a mai fost ministru în Guvernul Ponta. Dar șanse mari le are și Viorel Arcaș, președintele comisiei de buget-finanțe din Senat. Ar urma să fie înlocuiri și la Educație sau la Sănătate, Pavel Năstase și Florian Bodog având în evaluarea internă a partidului rezultate slabe.

Cu toate acestea, Bodog este susținut puternic în partid de primarul Capitalei, Gabriela Firea. În locul lui ar putea veni președintele comisie de sănătate din Camera Deputaților, Florin Buicu, de profesie medic Și Sorina Pintea are șanse să primească acest portofoliu. Ea a fost vehiculată și în luna ianuarie pentru postul de la Sănătate. Ulterior, aceasta a renunțat la mandatul de parlamentar, în favoarea funcției de manager la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare din 2013.

Și Transporturile ar putea avea un alt ministru, în cazul în care Răzvan Cuc nu va fi susținut de colegii din partid. Asta deși este susținut puternic de un lider important al partidului, Nicolae Bădălău.

Și ministrul Cercetării, Șerban Valeca a anunțat că nu mai dorește să își continue mandatul. El ar putea fi înlocuit de senatorul PSD Mihnea Costoiu sau de colegul său, Liviu Pop. O schimbare ar putea fi operată și la ministerul Apărării, condus de Gabriel Leș. El ar putea fi înlocuit cu fostul ministru din Cabinetul Ponta, Mircea Dușa. La Economie ar urma să vină Șimon Gheorghe, după ce actualul ministru, Mihai Tudose a fost desemnat premier.

Nu se va mai regăsi în Guvern nici ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, care s-a poziționat de partea lui Sorin Grindeanu la moțiunea de cenzură. Și minidterul Apelor și Pădurilor ar urma să aibă un nou ministru, numele vehiculat fiind Doina Pană.

Marți, premierul desemnat Mihai Tudose își va anunța echipa, care urmează să treacă prin audierile din comisiile de specialitate și apoi prin votul plenului Parlamentului. PSD vrea ca joi, guvernul Tudose să fie învestit iar prima ședință de Guvern să aibă loc vineri.

