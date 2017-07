Lista nominalizărilor Emmy 2017 | Westworld, The Crown și House of Cards, în competiția pentru cel mai bun serial

Nominalizările la premiile Emmy 2017, ce recompensează cele mai bune producții de pe TV, au fost anunțate. Serialele Westworld, House of Cards, The Crown sunt printre cele care se bat pentru trofeul la categoria cel mai bun serial/dramă. Lista nominalizărilor este dominată de serialul Westworld, producție HBO, și de emisiunea Saturday Night Live, fiecare concurând la nu mai puțin de 22 de categorii, relatează The Hollywood Reporter.

Lista nominalizărilor Emmy 2017:

La categoria „cel mai bun serial – dramă” sunt nominalizate „Better Call Saul” (AMC), „The Crown” (Netflix), „The Handmaid’s Tale” (Hulu), „House of Cards” (Netflix), ”This Is Us” (NBC), „Stranger Things” (Netflix) şi „Westworld” (HBO).

Cel mai bun serial de comedie va fi ales dintre „Atlanta” (FX), „Black-ish” (ABC), „Master of None” (Netflix), „Modern Family” (ABC), „Silicon Valley” (HBO), „Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix) şi „Veep” (HBO).

La categoria „cea mai bună mini-serie” se luptă „Big Little Lies” (HBO), „Fargo” (FX), „Feud: Bette and Joan” (FX), „Genius” (National Geographic) şi „The Night Of” (HBO).

Trofeul pentru „cel mai bun film de televiziune” va fi câștigat de unul dinte următoarele seriale: „Black Mirror” (Netflix), „Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love” (NBC), „The Immortal Life of Henrietta Lacks” (HBO), „Sherlock: The Lying Detective” (PBS) şi „The Wizard of Lies” (HBO).

O altă categorie importantă este „cea mai bună actriță într-un serial-dramă”, unde se vor lupta pentru trofeu Claire Foy („The Crown”), Elisabeth Moss („The Handmaid’s Tale”), Robin Wright („House of Cards”), Viola Davis („How to Get Away With Murder”), Keri Russell („The Americans”) şi Evan Rachel Wood („Westworld”).

La categoria „cel mai bun actor într-un serial – dramă” trofeul îi va reveni unuia dintre următorii actori: Sterling K. Brown („This Is Us”), Anthony Hopkins („Westworld”), Bob Odenkirk („Better Call Saul”), Matthew Rhys („The Americans”), Liev Schreiber („Ray Donovan”), Kevin Spacey („House of Cards”) sau Milo Ventimiglia („This Is Us”) .

„Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie” la premiile EMmy 2017 ar putea fi Pamela Adlon („Better Things”), Jane Fonda („Grace and Frankie”), Allison Janney („Mom”), Ellie Kemper („Unbreakable Kimmy Schmidt”), Julia Louis-Dreyfus („Veep”), Tracee Ellis Ross („Black-ish”) şi Lily Tomlin („Grace and Frankie”).

La categoria „cel mai bun actor într-un serial de comedie” au fost nominalizaţi Anthony Anderson („Black-ish”), Aziz Ansari („Master of None”), Zach Galifianakis („Baskets”), Donald Glover („Atlanta”), William H. Macy („Shameless”) şi Jeffrey Tambor („Transparent”).

Nicole Kidman („Big Little Lies”), Jessica Lange („Feud”), Susan Sarandon („Feud”), Reese Witherspoon („Big Little Lies”), Carrie Coon („Fargo”) şi Felicity Huffman („American Crime”) au fost alese pentru categoria „cea mai bună actriţă într-o mini-serie sau film de televiziune”, iar Riz Ahmed („The Night Of”), Benedict Cumberbatch („Sherlock: The Lying Detective”), Robert De Niro („The Wizard of Lies”), Ewan McGregor („Fargo”), Geoffrey Rush („Genius”) şi John Turturro („The Night Of”), pentru „cel mai bun actor într-o mini-serie sau film de televiziune”.

Carrie Fisher („Catastrophe”) a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriţă invitată într-un serial de comedie”, alături de Becky Ann Baker („Girls”), Angela Bassett („Master of None”), Melissa McCarthy („Saturday Night Live”), Wanda Sykes („Black-ish”) şi Kristen Wiig („Saturday Night Live”).

Tom Hanks are și el o nominalizare, pentru titlul de cel mai bun actor învitat într-un serial de comedie, pentru „Saturday Night Live”. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi Riz Ahmed („Girls”), Matthew Rhys („Girls”), Dave Chappelle („Saturday Night Live”), Lin-Manuel Miranda („Saturday Night Live”) şi Hugh Laurie („Veep”).

La categoria „cel mai bun serial de informaţie sau special” au fost selectate: „Anthony Bourdain Parts Unknown” (CNN), „Inside The Actors Studio” (Bravo), „Leah Remini: Scientology And The Aftermath” (A&E) şi „Vice” (HBO).

Martha Stewart şi Snoop Dogg („Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party”), Gordon Ramsay („MasterChef Junior”), Alec Baldwin („Match Game”), Heidi Klum şi Tim Gunn („Project Runway”), RuPaul Charles („RuPaul’s Drag Race”) şi W. Kamau Bell („United Shades Of America”) au fost nominalizaţi pentru titlul de cea mai bună gazdă a unui reality-show sau competiţie.

Cea de-a 69-a ediţie a galei Primetime Emmy Awards va avea loc pe 17 septembrie, la Microsoft Theatre din Los Angeles, iar Stephen Colbert va fi gazda evenimentului. Anul trecut, la gala premiilor Emmy 2016, „The People v. O. J. Simpson: American Crime Story” a fost marele câştigător al galei, cu şapte premii.”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, al cărui sezon șapte urmează să fie lansat în câteva zile, a câştigat trei trofee, inclusiv pentru cel mai bun serial-dramă. „Vicepreşedinta/ Veep” a fost desemnat cel mai bun serial de comedie. Totodată, actrița de origine română Tatiana Maslany a luat premiul Emmy pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită prestaţiei ei din serialul de succes „Orphan Black”.

Foto: Arhivă