Listele de așteptare pentru transplant sunt degeaba în România

Listele de așteptare pentru transplant nu au nici o valoare în țara noastră. Nereguli grave, privind criteriile și modul de alocare pentru transplant, au fost decoperite de Corpul de Control din cadrul Ministerului Sănătății în urma verficărilor făcute la Agenţia Naţională de Transplant. Din acest motiv, Vlad Voiculescu este hotărât să continue investigațiile.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat astăzi, că are suspiciuni asupra modului în care se fac alegerile pentru transplant în România și că listele de așteptare nu sunt respectate, Acesta a declarat că 60% dintre pacienții care au beneficiat de transplanturi au fost înscriși pe listă chiar în același an – fiind vorba de anul 2014 – deși erau pacienți pe lista de așteptare încă din 2005. În anul 2015, de asemenea, într-un centru şi pe o singură arie patologică, 80% dintre beneficiarii de transplant au fost înscrişi în acelaşi an 2015.

”Pacienţii de pe listele de aşteptare pentru transplant nu beneficiază întotdeauna de şanse egale. Este posibil ca un pacient să fie în vârful listei de aşteptare, să existe un organ compatibil pentru acest pacient, dar totuşi nu el să fie cel care intră în sala de operaţie”, a spus ministru sănătății, care a anunţat că au fost sesizate și organele abilitate.

Mai mult decât atât, acesta a dispus realizarea în regim de urgenţă a regulamentului de alocare a organelor. ” Investigaţiile în acest domeniu vor continua în ciuda oricăror calomnii. Fac apel la bunul simţ şi umanitatea actorilor politici. Vreau să înţeleagă ca vorbim de vieţile unor oameni, de încrederea în corectitudinea actului medical, să înţeleagă că e profund imoral să transforme un subiect medical delicat şi complex ca transplantul în cal de bătălie electorală”, a punctat Vlad Voiculescu.

Pe 8 și 9 decembrie va avea loc un nou control la Spitalul Sfânta Maria, la care vor participă și specialişti din străinătate. Ministru a subliniat însă că pentru acest control va fi nevoie de aprobarea primarului general, Gabriela Firea. Fără acordul acesteia, controlul nu se va putea desfășura.

Totodată, Vlad Voiculescu a cerut realizarea, în regim de urgenţă a regulamentului de alocare a organelor. Acesta spune că, la nivel European, există proceduri stabilite pentru contactarea pacienţilor. Mai exact, în celelalte ţări din Uniunea Europeană sunt contactaţi telefonic în repetate rânduri pacienţii din vârful listei de aşteptare şi apropiaţii acestora atunci când există un organ compatibil, în vreme ce în România această procedură nu se aplică.

„Când viaţa ta depinde de un organ nu ar trebui să conteze deloc dacă eşti pacientul unui centru de transplant condus de o anumită persoană şi nu de alta. De asemenea, nu ar trebui să conteze că eşti mai vedetă decât ceilalţi pacienţi de pe lista de aşteptare”, a adăugat ministrul Voiculescu.