Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat, marţi, listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare pentru toate organizaţiile judeţene. Media candidaţilor noi este de aproape 70%, conform unui anunț făcut marţi de preşedintele social-democraților, Liviu Dragnea.

„Aşa cum ne-am asumat mai demult, vorbim de peste 67 – 68% candidaţi noi pentru Parlament, de asemenea de o medie mai mare de cel puţin o femeie pe liste. De asemenea, tinerii sunt reprezentanţi foarte bine, mult mai bine decât au fost reprezentanţi în perioada trecută. S-a avut în vedere ca listele de candidaţi ale PSD să fie profesionalizate, pentru ca toate comisiile de specialitate din Parlament să fie populate cu reprezentanţi ai PSD-ului care sunt foarte bine pregătiţi pe acea specializare. Au fost şi situaţii, câteva cazuri în câteva judeţe, în care listele au suferit modificări prin votul CExN”, a declarat Liviu Dragnea, conform Agerpres.

„Domnul Călinoiu a avut o problemă, lista a fost modificată, pe locul unu la Senat în locul dumnealui s-a validat în CExN domnul Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu”, a spus Dragnea, cu privire la listele de la Gorj.

O altă modificare a fost făcută la Sibiu, unde nu a fost aprobată candidatura lui Ioan Cindrea. Acesta nu a acceptat acest lucru şi şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei.

„Am mai auzit întrebări despre candidaturile domnului Bănicioiu şi Teodorovici, de ce domnul Bănicioiu la Iaşi şi de ce domnul Teodorovici la Tulcea. Am avut o discuţie cu aceşti doi colegi şi am convenit împreună aceste două destinaţii din următoarele motive: la Tulcea, probabil, s-a uitat că acolo există sume din bugetul Uniunii Europene alocate pentru Deltă şi pentru cea mai mare parte a judeţului de peste un miliard de euro. (…) Este important pentru autorităţi şi cetăţeni să fie un parlamentar cu experienţă atât în fonduri europene, cât şi în bugetul de stat şi nu numai care să-i ajute. În programul nostru economic, domeniul sănătăţii are prioritate zero. Iaşiul este şi un centru universitar important, dar şi unul din locurile unde vom dori să realizăm unul din cele opt spitale regionale mari din România. Bănicioiu este un om cu experienţă, care a lucrat şi lucrează la programul de guvernare”, a argumentat Dragnea.

Comitetul a decis și menţinerea pe listă a deputatului Viorel Ştefan, „după incidentul de la legea privind reconversia creditelor”, după cum a declarat Liviu Dragnea.

Dragnea candidează în fruntea listei la Teleorman

Președintele PSD candidează în fruntea listei la Teleorman, pentru Camera Deputaţilor.

„În final, da. Mâine merg la Teleorman să particip împreună cu colegii mei de acolo la depunerea efectivă a listelor la BEJ”, a precizat liderul social-democrat.

Listele PSD conţin şi nume din societatea civilă.

„Nu sunt oameni foarte cunoscuţi, pentru că sunt tineri. N-am alergat după mari personalităţi, ne-a interesat foarte mult să deschidem partidul. (…) Noi, la Camera Deputaţilor, cred că avem doar două sau trei nume cunoscute. În rest, toate sunt nume noi, tineri şi foarte tineri, foarte bine pregătiţi şi cel puţin trei reprezentanţi ai societăţii civile pe locuri eligibile. Domnul Ciprian Necula… Oricine a fost într-un ONG e clar că n-a activat în politică. Ciprian Necula este un om pe care eu îl cunosc de mult şi nu numai eu, pe care îl apreciez foarte mult pentru activitatea pe care o desfăşoară ca şi reprezentant al societăţii civile, este un om de stânga, care susţine valorile şi principiile de stânga. De asemenea, un tânăr care activează tot în domeniul societăţii civile este Florin Manole. De asemenea, doamna Oana Florea, de la FACIAS, foarte cunoscută şi în care noi avem foarte multă încredere”, a detaliat liderul PSD.

Bogdan Matei, primul pe listă pentru Vâlcea

Preşedintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat marţi, pentru Agerpres, că lista pentru alegerile parlamentare a fost validată de conducerea centrală a partidului.

„La Senat, pe primul loc se află Bogdan Matei şi pe locul 2, Laurenţiu Coca, iar la Camera Deputaţilor primul loc revine domnului Vasile Cocoş, pe locul 2 se află Daniela Oteşanu, pe locul 3 – Ovidiu Popa iar pe locul IV – Eugen Neaţă. Avem o echipă nouă de profesionişti care sunt convins că vor reprezenta acest judeţ cu cinste în Parlamentul României”, a declarat Rădulescu.

Judeţul Vâlcea va fi reprezentat, în urma alegerilor din 11 decembrie, în Parlament, de 2 senatori şi 6 deputaţi.

Rectorul Universităţii din Alba Iulia, prima poziţie la Senat

Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Daniel Breaz, va ocupa prima poziţie pe lista PSD din Alba pentru Senat,. Liderul organizaţiei judeţene, Ioan Dîrzu, se află primul pe lista pentru Camera Deputaților și va candida pentru un nou mandat.

Poziţia secundă la Senat îi revine primarului oraşului Cîmpeni, Ioan Călin Andreş. Pe locul al treilea se află Cornel Murg, fost subprefect şi prefect.

Pentru Camera Deputaților, Ioan Dîrzu este urmat de Cornel Suciu, economist, primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, şi inspectorul general al ISJ Alba, Marcela Dărămuş.

