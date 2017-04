În timp ce litoralul românesc se deschide de abia la 1 iunie, litoralul bulgăresc ne bate cu propriile arme, sau mai bine spus, cu proprii turiști. Românii care au parte zilele acestea de un mic concediu cu ocazia zilei de 1 Mai, foarte mulți români au ales să petreacă această mini-vacanță în afara țării, mai precis la bulgari.

Dacă nu ar fi turiștii români, și sezonul pe litoralul românesc s-ar deschide mai târziu au lăsat să se înțeleagă oficialii din turismul bulgăresc la un forum româno-bulgar pe această temă. Cea mai bună dovadă că noi suntem cei care umflăm buzunarele hotelierilor din Bulgaria este chiar stațiunea Albena.

Într-o vizită acolo, reporterii Libertatea au observat că majoritatea turiștilor care se plimbau pe strazile cochetei stațiuni erau români. La 50 de kilometri de litoralul românesc familiile de români au ales să își petreacă cele câteva zile în liniște și pace, bucurându-se de prețuri și servicii poate chiar mai bune decât la noi.

O leva pentru un turism mulțumit

Magazinele cu suveniruri stăteau deschise și își așteptau vizitatorii care doresc să ia cu ei înapoi acasă o mică amintire.

Ne-am încercat și noi norocul la un astfel de magazin și pentru că am dorit să luăm ca orice turist străin un magnet de frigider, vânzătoarele ni l-au oferut gratuit, dintr-un simplu motiv. Nu aveau să ne dea rest la 10 leva, suvenirul costând doar o leva.

Stațiunea este curățată și foarte bine aranjată, iar pe alocuri locurile de parcare păreau neîncăpătoare pentru turiștii români. După numărul de mașini de acolo, putem spune că mai bine de 90% dintre turiști erau români, veniți din colțurile țării pentru un concediu de odihnă.

Hotelurile aveau deschise piscinele compensând astfel lipsa vremii bune, iar apa rece a mării Negre părea că vine tot mai mult pe mal pentru a-i ademeni pe turiști să vină „să încerce marea cu degetul”.

10.000 de turiști în Bulgaria

Potrivit specialiștilor, la ora actuală, pe litoralul bulgăresc sunt peste 10.000 de români, cele mai solicitate stațiuni fiind cele din nord: Albena, Nisipurile de Aur și Balcik. Majoritatea turiștilor străini din Bulgaria sunt, la ora actuală, români. Nici în Bulgaria nu este plin sezon, majoritatea turiștilor germani, francezi, ruși etc urmând să vină începând cu următoarele săptămâni.

„Românii aleg Litoralul bulgăresc datorită proximității, dar și datorită serviciilor all inclusive, care sunt deja oferite la bulgari. Litoralul românesc sta mai bine de 1 Mai pe partea de distracție, clubbing si evenimente, iar Bulgaria atrage prin serviciile de all inclusive, la tarife foarte accesibile acum. Este o strategie bună de marketing a vecinilor bulgari: atrag românii la tarife mici in extrasezon, pentru a-i determina sa revină în plin sezon, la tarife intre 600 și 1200 de euro pe săptămâna de camera, cu all inclusive”, ne-au declarat specialiștii în turism.

Dacă fiecare turist lasă în medie câte 150 de euro în Bulgaria, asta înseamnă că România a pierdut în aceste zile cel puțin 1,5 milioane de euro, bani ce ar fi putut intra în mediu de afaceri românesc.

Singurele stațiuni de pe litoralul românesc în care turiștii au dat năvală sunt Vama Veche și Mamaia.