Liviu Dragnea anunță că va da statul român în judecată, la CEDO, după respingerea contestației la condamnarea în dosarul „Referendumul”.

”Există acest demers finalizat, așa cum era de așteptat, cu respingerea contestației. M-a repus în posibilitatea de a face două demersuri la CEDO și la Curtea Europeană de Justiție de la Luxembourg. Acțiunile sunt aproape finalizate și în foarte scurt timp avocații vor depune la CEDO”, a declarat Liviu Dragnea, la Parlament.

Decizia liderului PSD, care este și președinte al Camerei Deputaților, a venit după ce instanţa supremă a respins contestaţia făcută la condamnarea primită în dosarul referendumului. Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins luni contestaţia la executare depusă de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, iar decizia este definitivă.

Avocații președintelui Camerei Deputaților au cerut anularea condamnării și rejudecarea apelului. Verdictul ar fi fost dat la data de 10 aprilie, însă amânarea deciziei s-a făcut la cererea avocaților lui Liviu Dragnea. ”Legile trebuie respectate Și eu am văzut un procuror DNA spunând că un articol de lege este de recomandare, în condițiile în care articolul este foarte riguros. Asta înseamnă că dacă e recomandat că nu e obligatoriu, deci pentru unii procurori un articol de lege este facultativ. Am vrut să merg la CEDO, dar nu am putut”, a spus liderul PSD.

Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în aprilie 2016. El a fost găsit vinovat de fraudarea referendumului din 2012, iar motivarea condamnării a apărut în luna februarie a acestui an. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Liviu Dragnea, „cu ocazia organizării şi desfăşurării referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenţa şi autoritatea sa în partid în scopul obţinerii unor foloase nepatrimoniale de natură electorală, necuvenite, pentru alianţa politică din care făcea parte partidul reprezentat de inculpat, şi anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obţinute în alte condiţii decât cele legale”.