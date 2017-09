Liviu Pop, despre manualele auxiliare curriculare. Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a afirmat joi, la Antena 3, că este dreptul profesorului să folosească orice auxiliar curricular își dorește, dar a precizat că atunci când spune acest lucru nu se referă și la auxiliarele didactice. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)



„Astăzi am reușit în ședința de guvern, am aprobat acea hotărâre de guvern prin care reglementăm auxiliarele, adică tot ce intră, în afară de manualul școlar, se filtrează de către Ministerul Educației. Toți părinții și toți elevii pot fi siguri că de aici încolo pe băncile elevilor nu mai ajung manuale neautorizate și neavizate și nici auxiliare. (…) ‘Gazeta matematică’ a avut de suferit în ultimii zece ani, dacă vreți, sau în ultimii patru ani de maculatura care a ajuns în unitățile școlare fără niciun aviz din partea ministerului. Și eu am făcut școală alături de ‘Gazeta matematică’. Este dreptul profesorului să folosească orice auxiliar curricular își dorește. Eu vorbesc despre auxiliarul didactic”, a precizat Pop.