Localnicii dintr-o comună suceveană sunt păziți cu un sistem de supraveghere video

Primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, a găsit o metodă mai ieftină și mai eficientă de a-i păzi pe localnicii din comună, instalând un sistem de supraveghere video.

Primarul nu a apelat la o firmă de pază și protecție pentru ca în comuna sa să nu se mai comită ilegalități, ci a achiziționat din bugetul local 16 camere de supraveghere pe care le verifică prin telefon, susținând că de când au fost instalate în comună e liniște și pace în Hănțești.

„În primul rând eu am funcționat până anul acesta cu paznici obștești, plătiți de la oameni și erau cu contract de muncă și nu îi mai puteam plăti și atunci am luat decizia de a pune camere de luat vederi și nu am nevoie de niciun fel de pază. Dacă făceam cu o firmă autorizată pază plăteam mai mult, dar așa…”, a declarat, pentru SuceavaNews, primarul.