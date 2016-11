Locuința unei fetițe siriene care a impresionat lumea cu mesajele de pe Twitter a fost bombardată

Locuința unei fetițe de șapte ani din Alep, care a impresionat o lume întreagă cu mesajele sale publicate pe Twitter, a fost distrusă de bombe, relatează BBC News. În acest timp, forțele guvernamentale siriene au anunțat că au cucerit un cartier-cheie din estul orașului, care era controlat de rebeli. Recucerirea orașului Alep ar putea reprezenta o victorie uriașă pentru regimul lui Bashar al Assad.

Bana Alebed a impresionat întreaga lume cu mesajele ei despre viața în Alep, oraș măcinat de războiul civil din Siria. Martoră a unor scene de coșmar, Bana postează pe Twitter mesaje în care descrie bombardamentele din cartierul ei. Cel mai recent raid i-a distrus chiar locuința.

“În această noapte nu mai am casă, este bombardată (…). Am văzut morţi şi aproape am murit”, este unul dintre mesajele postate de Bana pe Twitter, cont urmărit de aproximativ 134.000 de oameni.

Tonight we have no house, it's bombed & I got in rubble. I saw deaths and I almost died. – Bana #Aleppo pic.twitter.com/arGYZaZqjg

— Bana Alabed (@AlabedBana) November 27, 2016