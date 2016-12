Loteria El Gordo din Spania: Locuitorii unui cartier din Madrid au câștigat premiul cel mare

Sărbătoare mare într-un cartier din Madrid, unde au fost vândute toate biletele cu numărul câștigător al Loteriei de Crăciun „El Gordo”. Anul acesta, premiile s-au ridicat la 2,6 miliarde de euro, relatează The Independent.

Numărul 66.513 a fost câștigătorul extragerii a marelui premiu al Loteriei de Crăciun „El Gordo”. Acest număr apare pe 1.650 de bilete, iar fiecare deținător al unui bilet câștigă câte 400.000 de euro.

De obicei, biletele câștigătoare sunt vândute în zone diferite, însă anul acesta toate au fost cumpărate din același cartier modest din capitala Spaniei.

În această situație, nu este de mirare că, după anunțarea numărului câștigător, oamenii au ieșit pe străzi să sărbătorească victoria.

Cum funcționează loteria El Gordo

Loteria de Crăciun se bazează pe bilete (billetes) care sunt formate din numere de 5 cifre. Datorită popularității enorme a acestui joc, fiecare bilet este imprimat de mai multe ori, în câteva serii. Un număr unic de 5 cifre este imprimat pe fiecare bilet și pe seriile din bilet. De exemplu, biletul cu numărul 00001 este imprimat de 180 ori în diferite variante. Fiecare bilet costă 200 de euro. Deoarece acest preț poate fi destul de scump, biletele sunt vândute de obicei ca și zecimi (denumire décimo). Prețul unui décimo este de 20 de euro și cine cumpără unul va primi 10% din premiul anunțat.

Serie – Fiecare bilet este imprimat de mai multe ori cu diferite numere.

Billete – 200 de euro fiecare – Un bilet întreg format dintr-un număr de 5 cifre, care însumează 10 décimo (zecimi de bilet).

Décimo – 20 de euro fiecare – O zecime din bilet. Majoritatea oamenilor cumpără décimos.

Loteria de Crăciun El Gordo, care datează din 1812, oferă cea mai mare sumă de bani ca premiu, dintre toate loteriile. Anul acesta, au fost acordate peste 25 de milioane de premii. Cum mulți spanioli văd această ocazie o modalitate de a se îmbogăți peste noapte, ei joacă în număr foarte mare. În căutarea norocului, rezidenții din Spania au cheltuit 2, 672 miliarde de dolari la această loterie, cu 3,5 % mai mult decât anul trecut

Un bilet standard costă 20 de euro, însă poate aduce câteva sute de mii de euro celui care deține acest bilet. De exemplu, anul acesta, au fost vândute 1.650 de bilete – toate în același cartier din Madrid.

Vicente Villaverde, în vârstă de 44 de ani, a afirmat că a cumpărat bilete care se termină în 13 în ultimii șase ani, însă abia acum norocul a venit și pe strada sa.

“Cum am avut atât de mult ghinion în viață, am spus că numărul 13 o să-mi poarte noroc. Și așa a fost anul acesta!”, a spus bărbatul, care a vrea să-I cumpere o mașină iubitei sale, dar și să-l ajute pe fiul său, care suferă de sindromul Down, cu mai multe lecții.