Loto 6 din 49 din 18 decembrie 2016. Duminică, 18 decembrie, au avut loc noi extrageri, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc și Joker.

Rezultatele Loto 6 din 49 din 18 decembrie 2016

Loto 6/49: 17, 3, 38, 44, 20, 40

Joker: 17/1, 2, 12, 41, 31

Loto 5 din 40: 20, 37, 30, 26, 15, 35

Noroc: 5015034

Super Noroc: 943853

Noroc Plus: 330927

Joi, 15 decembrie, Loteria Romana a acordat 11.432 de castiguri in valoare totala de 727.764 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,44 milioane lei (peste 2,53 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,47milioane lei (peste 325.200 de euro).

In urma tragerii de joi, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,2 milioane lei (peste 267.300 euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de peste 177.600 lei (peste 39.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 194.200 lei (peste 42.900 euro). La Super Noroc se inregistreaza un report in valoare de peste 33.300 lei (aprox. 7.300 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 15 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 111.831,23 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-115 din Targu Frumos, jud. Iasi si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si 5 variante la Noroc.

Loto 6 din 49 din 18 decembrie 2016. Cum să câștigi la Loto

Iată 7 sfaturi demne de urmat, dacă doriți să vă creșteți șansele de a câștiga la Loto:

Loto 6 din 49. Cumpără mai multe bilete

Este regula de aur pe care o urmează cei care câștigă frecvent la loterie, și, deși nu iau sume mari, faptul că își achiziționează la multe lozuri nu face altceva decât să le crească semnificativ șansele. Este pur și simplu o chestiune legată de probabilitate. Deși, faptul că plătești pentru atât de multe bilete, pe o perioadă îndelungată, presupune un profit mai mic, totuși nu te lăsa descurajată de astfel de gânduri. Dacă asta presupune să joci la loterie, de ce să te împiedici tocmai de regula de aur, aceea de a cumpăra biletele.

Loto 6 din 49. Nu alege numere consecutive

Conform studiilor, sunt șanse mici să fie extrase numere care să se succeadă. Desigur, totul ține de noroc, așa că mai bine gândește-te la numere cât mai diferite, ca îți crești posibilitatea de câștig. Dacă totuși ai un sentiment bun în legătură cu numerele consecutive, cel mai bine ar fi să nu alegi mai mult de două.

Loto 6 din 49. Nu alege numere din aceeași categorie

Cu cât mai variat, cu atât mai bine pentru norocul tău. Așadar, nu alege numere din aceleași intervale. Probabilitatea să câștigi în astfel de condiții este destul de mică, apreciază experții.

Loto 6 din 49. Nu pune ca numere date de naștere

Majoritatea oamenilor care joacă la loterie pun pe bilete datele de naștere ale lor. Asta înseamnă mult mai multe numere cuprinse până la 31. Asta nu înseamnă că nu poți câștiga la loto, însă există posibilitatea să împarți câștigul cu mult mai mulți oameni.