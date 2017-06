Luare de ostatici în Newcastle. Un bărbat amenință cu cuțitul mai mulți angajați ai unei companii

Luare de ostatici în Newcastle. Un bărbat înarmat cu un cuțit ține ostatici mai multi angajati ai companiei Job Centre Plus din Newcastle, Northumbria, Marea Britanie.

Potrivit The Independent, polițiștii negociază la această oră cu bărbatul înarmat cu un cuțit, despre care au suspiciunea că ține mai mulți ostatici în sediul companiei Job Centre Plus din Newcastle.

Oamenii legii au închis strada unde se află compania, iar sediul studențesc și stația de metrou aflate în proximitatea companiei a fost evacuate.

„Ofiţerii sosiţi la faţa locului au găsit un bărbat înarmat cu un cuţit care a intrat în incintă şi despre care se crede că ar ţine mai mulţi ostici în clădire. O parte dintre angajaţii luaţi ostatici au fost eliberaţi. În acest moment ne ocupăm de incident, iar până acum nu avem informaţii cum că cineva ar fi fost rănit”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Northumbria, citat de The Independent.

Byker Metro station is closed as we deal with an ongoing situation on Clifford Street. Some roads are also closed. It's an isolated incident pic.twitter.com/UluaZgtuPE

— Northumbria Police (@northumbriapol) June 9, 2017