Cursa pentru Palatul Elysee a ajuns la final. Francezii fiind chemați duminică la urne pentru a-și alege președintele – Emmanuel Macron sau Marine Le Pen. Cei doi candidați au scris istorie, reușind să învingă în primul tur partide mari precum cel al socialiștilor și al republicanilor.

Emmanuel Macron și Marine Le Pen s-au înfruntat pe 3 mai în singura dezbatere înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Cei doi s-au atacat pe teme importante, precum securitatea și imigrația. Citește aici mai multe informații

Sondajele de opinie arată că Emmanuel Macron este viitorul președinte al Franței. Candidatul independent de centru are un avans liniștitor în fața candidatei de extremă-dreapta Marine Le Pen.

De altfel, fostul ministru francez al Economiei a reușit să obțină o victorie impresionantă în primul tur al alegerilor prezidențiale, iar acum sondajele arată că are un avans de 19 puncte procentuale.

Chiar și cu marja de eroare, avansul lui Macron este unul liniștitor. De altfel, toate semnele bune sunt de partea sa. În primul tur al alegerilor, el a primit 8,657,326 de voturi, cu un milion mai mult decât președinta Frontului Național. Iar de atunci, alți candidați și-au anunțat susținerea față de el, fie și doar pentru ca Le Pen să nu ajungă la Palatul Elysee.

Mai precis, Emmanuel Macron are susținerea președintelui actual Francois Hollande, a fostului candidat socialist Benoit Hamon, a fostului candidat repoublican Francois Fillon, dar și a fostului președinte Nicolas Sarkozy.

Moștenirea lăsată de Francois Hollande, cel mai nepopular președinte din istoria recentă a țării

De partea cealaltă, Marine Le Pen a reușit să-l atragă pe partea ei pe candidatul din partea partidului Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan. Acesta a fost pe locul al șaselea în primul tur, iar Le Pen speră să atragă electoratul lui de partea sa, anunțând că îl va numi premier.

Care sunt piedicile în calea lui Macron către președinția Franței

Cu atâția ași în mânecă, Emmanuel Macron ar putea să înceapă deja să își împacheteze lucrurile pentru mutarea la Palatul Elysee. Ar putea avea, totuși, câteva piedici. Absenteismul la vot este cea mai mare amenințare pentru el, potrivit analistului Aurélien Preud’homme, directorul Institutului Viavoice, specializat în analize politice.

“Dacă prezența la vot este scăzută pentru Macron și foarte ridicată pentru Le Pen, ea ar putea obține peste 50% din voturi”, a declarat acesta pentru BBC.

Care sunt șansele lui Le Pen să devină președinte

Astfel, Marine Le Pen are puține șanse să câștige lupta pentru cea mai importantă funcție din stat. Trebuie să mai câștige puncte în sondaje, însă mai are doar câteva zile la dispoziție pentru a face acest lucru. În plus, trebuie ca electoratul ei să se mobilizeze, în timp ce cel al lui Macron să lipsească de la urne.

“Simt că el o să câștige, însă nu este un pariu sigur. Totul depinde de prezența la vot”, a spus un alt analist, care o creditează pe Le Pen cu 30% dintre intențiile de vot. Alți analiști nu îi acordă lui Le Pen nici măcar o șansă că ar putea să răstoarne alegerile de duminică.

Care sunt șansele ca prezența la vot să fie scăzută

Acest scenariu nu ar trebui exclus complet, deoarece alegerile au loc într-un weekend prelungit, astfel că francezii ar putea să aleagă să își petreacă cele trei zile libere departe de casă și de secția de vot.

De altfel, sunt multe persoane care nu îi sprijină pe niciunul dintre cei doi candidați. Hashtaguri precum #SansMoisle7mai (Fără mine pe 7 mai) sau #NiLePenNiMacron au început să fie folosite pe rețelele de socializare.

Aproximativ patru din zece francezi cu drept de vot nu au fost convinși de niciun candidat, ceea ce s-ar putea traduce printr-o rată scăzută de prezeță la vot. Cu toate acestea, în cadrul celorlalte scrutine, prezența la vot în al doilea tur a ajuns la 80%. Astfel, scăderea ar trebui să fie una dramatică, mai ales că, potrivit ultimelor sondaje, trei sferturi dintre francezi intenționează să-și exprime opțiunea electorală.

Ultimele zile de campanie

Cei doi candidați au făcut campanie încontinuu în această săptămână. Mai mult, într-o zi, cei doi au fost prezenți la aceeași fabrică. Mai precis, Marine Le Pen a reușit să îl pună în umbră pe rivalul său, în urma unei vizite supriză pe care a efectuat-o la angajații unei fabrici Whirpool din nordul Franței. În acest timp, Emmanuel Macron se afla în apropiere, la o întâlnire cu reprezentanţi ai sindicatului angajaţilor fabricii. Atunci când a mers și el să vorbească cu angajații, aceștia l-au întâmpinat cu huiduieli.

Cum văd cei doi candidați viitorul Franței și al UE

Cei doi candidați au și lucruri în comun – amândoi promit “renașterea Franței”, însă, desigur, văd descriu acest proces în moduri diferite. Au păreri opuse în dosarele-cheie, precum viitorul UE. Este un lucru cunoscut că Le Pen își dorește un Frexit, în timp ce Macron este un susținător al proiectului european, făcând însă apel la o reformare al acestuia.

Care sunt propunerile lui Macron pe plan european

introducerea unui buget al zonei euro, cu un Parlament şi un ministru al Economiei şi Finanţelor

susține tratatele de liber-schimb CETA şi Tratatului de liber-schimb UE-Statele Unite (TAFTA)

Care sunt propunerile lui Le Pen pe plan european

negocierea ieşirii din zona euro şi reintroducerea frontierelor naţionale prin ieşirea din spaţiul Schengen

referendum pe tema apartenenţei la UE – Frexit

refuzarea tratatelor de liber-schimb CETA şi Tratatului de liber-schimb UE-Statele Unite (TAFTA)

Care sunt propunerile lui Macron privind imigrația

crearea unei forţe de 5.000 de grăniceri împreună cu parteneri europeni

cunoașterea limbii franceze devine principala regulă pentru a obține naționalitatea franceză

examinarea cererilor de azil în mai puţin de şase luni, cu recursuri cu tot

Care sunt propunerile lui Le Pen privind imigrația

Suspendarea imigrației în Franța, reintroducerea controalelor la frontiere

Deportarea infractorilor străini și a cetățenilor străini cu legături islamiste

Care sunt propunerile lui Macron privind securitatea Franței

crearea a 10.000 de posturi de poliţişti şi jandarmi

15.000 de locuri noi în închisori

crearea unui Fond European al Apărării care să finanţeze echipamente militare comune şi a unui cartier european general permanent

Care sunt propunerile lui Le Pen privind securitatea Franței

crearea a 15.000 de posturi de polițiști

40.000 de locuri noi în închisori

Ieșirea țării din comanda militară integrată a NATO

Propunerile lui Macron pe plan economic

plan de investiţii în valoare de 50 de miliarde de euro (dintre care 15% pentru formare şi 15% pentru tranziţia ecologică)

scăderea impozitului societăţilor de la 33,3 la 25%

Propunerile lui Le Pen pe plan economic

favorizarea firmelor franceze la licitațiile publice

ieșirea din zona Euro, revenirea la franc

Foto: EPA