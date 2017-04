Mădălina Ghenea a arătat o ecografie cu fetița sa. Mădăline Ghenea mai are foarte puțin până își va ține fetița în brațe. Viitoarea mămică a postat pe contul ei de Instagram o ecografie în care apare fetița sa, cu mesajul: “Hello, angel!” (Bună, îngeraș)

Mădălina Ghenea a venit să nască în România. Însărcinată în aproape nouă luni, vedeta va aduce pe lume, în scurt timp, o fetiță și Înclină să nască prin cezariană.

Mădălina Ghenea e gravidă în 9 luni, dar continuă să surprindă. A pozat în cea mai sexy ținută.

Totuși, Mădălina Ghenea și-a îngrijorat prietenii. Mai are puțin și naște, dar a muncit 24 de ore fără oprire.

Mădălina Ghenea va avea o fetițăcu iubitul ei Matei Stratan. Micuța va veni pe lume în luna aprilie, iar părinții ei sunt nerăbdători să o țină în brațe. „Primele luni au fost dificile. Am ajuns în spital, am crezut că am să-l pierd. Eu vreau cinci, sau şase. Visez la o familie numeroasă. Mi-am dorit un copil, dar a fost greu”, a mărturisit Ghenea, pentru Gioia, citat de Gossipetv.com.