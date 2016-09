Madonna s-a dezbrăcat pentru Hillary Clinton. Vedeta s-a fotografiat topless | FOTO

Madonna a pozat goală pentru a-i îndemna pe americani să o voteze pe Hillary Clinton. Cântăreața în vârstă de 58 de ani a urmat astfel exemplul dat de Katy Perry, care a făcut același gest.

Katy Perry a fost prima care a apărut goală pentru a-i îndemna pe americani să iasă la vot, dar și să o aleagă pe Hillary Clinton în funcția de președinte. Cântăreața piesei “I Kissed a Girl” a colaborat cu Funny Or Die şi Rock The Vote și a apărut într-un un filmuleţ amuzant şi îndrăzneţ, în care pretinde că merge să voteze în pijamale, iar la un moment dat rămâne dezbrăcată. Ideea înregistrării? Mai bine să votezi dezbrăcat, decât să nu votezi deloc.

La scurt timp, Madonna i-a călcat pe urme. Cântăreața a publicat pe o rețea de socializare o fotografie în care apare topless. Nu i se văd, însă, sânii, ci lanțurile de aur.

„Votez dezbrăcată alături de Katy Parry! Votaţi pentru Hillary. E cea mai bună opţiune pe care o avem“, a scris vedeta în dreptul pozei.

De altfel, regina muzicii pop şi-a exprimat susținerea pentru Hillary Clinton în cursa pentru preşedinţia Statelor Unite ale Americi. „Trăiesc pentru Hillary, da, votez pentru inteligenţă“, a scris Madonna în dreptul unei poze prelucrată în Photoshop în care apare stând deasupra candidatei la preşedinţie. „Votez pentru drepturile egale ale femeilor şi ale tuturor minorităţilor “, a mai scris ea.

Living For Hilary! Yes I vote for intelligence. I vote for equal rights for women and all minorities. ???????? pic.twitter.com/YxoFYm7HDL

— Madonna (@Madonna) September 28, 2016