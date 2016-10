10 lucruri pe care nu ți le spune nimeni despre cum e să fii căsătorit

Casnicia poate fi o adevarata provocare atunci cand lucrurile merg in directia contrara a ceea ce ne dorim sau cand partenerul/a are o alta viziune asupra a ceea ce inseamna o relatie pe termen lung. Atunci cand nu intelegem ce inseamna normal este usor sa presupunem ca ceva nu este in regula cu noi, iubitul/a sau relatia noastra. Si de aici pana la desparire sau divort nu mai este decat un pas. Iata 10 lucruri pe care nu ti le spune nimeni despre cum e sa fii casatorit si care te pot ajuta sa intelegi ce este normal (sau chiar necesar) pentru ca o casnicie sa dureze.

Casatoria nu te completeaza

In ciuda credintelor populare care vorbesc de „gasirea alesului/ei” sau „a jumatatii perfecte”, un mariaj sanatos consta in doua persoane intregi care decid sa creezi un al treilea corp, casnicia lor. Cu alte cuvinte unu plus unu nu fac unul si nici macar doi, ci trei. Esti singur/a responsabil/a pentru propria viata in vreme ce partenerul/a este pentru a sa.

Nu vei fi mereu atras/a de partenerul/a tau/a

Adesea, oamenii intra in panica atunci cand isi dau seama ca in relatia lor a aparut lipsa de atractie intre ei. Oamenii traiesc o perioada in care se sugereaza ideea ca daca nu esti atras de partenerul/a tau/a atunci te afli in compania persoanei nepotrivite. Insa nu acestea este adevarul. Ne putem privi iubitul/a in diferite lumini de la elegantul/a care merge la o petrecere simandicoasa sau cand se ridica de pe toaleta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO