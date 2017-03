10 moduri în care poți folosi uleiul de cocos

Se vorbeste tot mai des de beneficiile pe care uleiul de cocos le are asupra organismului, de la hidratarea pielii mai bine decat orice produs cosmetic, pana la albirea dintilor si sustinerea sanatatii gingiilor. Dar cum putem folosi ulei de cocos in bucatarie, incat sa avem un stil de viata mai sanatos?

1. Poti gati cu el la temperaturi mari

Uleiul de cocos este o alternativa excelenta pentru sotat legume sau chiar pentru prajit in baie de ulei, caci are un punct de ardere mai ridicat. In alte cuvinte, degradarea lui incepe mai tarziu decat in cazul altor uleiuri (precum cel de masline).

2. Paine cu unt (de cocos)

Inlocuieste untul de origine animala cu untul de cocos. Este mult mai sanatos, iar metoda merge de minune in zilele mai friguroase, caci vara temperaturile cresc prea mult pentru a mai putea intinde untul (uleiul de cocos se solidifica la mai putin de 24°). Totodata, pentru consum, incearca sa gasesti un ulei de cocos cat mai putin procesat, sau prepara-l in casa.

3. Pastreaza ouale proaspete mai mult timp

Daca aplici un strat de ulei pe coaja oualor, acestea vor rezista cu pana la 1-2 saptamani mai mult in frigider. Explicatia este simpla: uleiul intra in portii din coaja si ii astupa, prevenind astfel contactul cu aerul.

4. Prepara o maioneza sanatoasa

