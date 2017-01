Cele mai multe persoane tind sa evalueze comportamentul partenerului lor abia dupa ce ruptura s-a produs, ignorand obiceiuri simple care pot semnala ce este in neregula, din momente mult mai timpurii.

Bineinteles ca fiecare relatie este diferita si nu toate aceste semne care indica infidelitatea in cuplu se pot aplica in cazul oricui.

Ar fi mai bine sa le iei totusi in considerare, in cazul in care intuitia iti spune ca se intampla ceva negativ.

Iata 10 semne care pot indica infidelitatea in cuplu

1. Nu mai respecta traditiile voastre de cuplu

Daca a uitat chiar data aniversara a nuntii voastre sau nu te mai sarbatoreste de Ziua Mamei sau alte zile in care obisnuia sa o faca, e probabil un semn destul de rau.

2. Se comporta diferit in public fata de acasa

Cand incearca sa joace rolul iubitului perfect in public, iar cand nimeni nu va priveste te ignora, ar trebui sa-i pui cu adevarat la indoiala fidelitatea.

3. Isi schimba comportamentul brusc

Acum stabileste ca o sa petreaca weekend-ul muncind, apoi hotaraste sa iasa la bowling cu prietenii lui.

4. Pare mai tot timpul iritat

De fiecare data cand e acasa ai impresia ca il supara ceva in mod constant si ti se pare ciudat pentru ca nu obisnuia sa fie asa.

