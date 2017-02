4 stadii ale vieții. Tu în care te afli?

Pe masura ce avansam in calatoria vietii, trecem prin transformari uluitoare. Ceea ce pentru unii poarta denumirea de “criza varstei de mijloc”, pentru altii acestea sunt borne importante in dezvoltare.

Iata care sunt cele 4 stadii ale vietii, potrivit psihologului elvetian Carl Jung.

Atletul

Este stadiul in care oamenii sunt preocupati de modul in care arata, in care isi admira corpul si frumusetea. Este stadiul in care oamenii incep sa-si perceapa punctele tari, dar in care isi dezvolta si insecuritatile. “Atletul” este, de asemenea, stadiul in care oamenii au nevoie de posesiuni fizice pentru a se simti ancorati in realitate.

