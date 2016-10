5 moduri in care social media afecteaza relatiile romantice

Dezvoltarea tehnologica a adus cu sine o multitudine de avantaje si de modalitati de usurare a vietii, insa nu putem sa negam faptul ca exista si cateva moduri in care social media afecteaza relatiile romantice.

Pentru ca ne conectam la realitatea virtuala, cu ajutorul smartphone-ului, nu ne mai conectam personal, unii cu altii. Iar asta poate dauna relatiilor, in special celor de natura romantica. Iata cateva moduri in care social media afecteaza relatiile romantice, pentru a-ti da seama de impactul pe care il are tehnologia asupra interactiunilor umane.

Nu mai exista mister

Desi acum ceva timp nu era chiar atat de neobisnuit sa iesi la o intalnire cu cineva fara sa il cunosti de dinainte, fara macar sa il fi vazut, acum acest lucru pare de-a dreptul nebunesc si este, de fapt, imposibil. Chiar si daca o prietena iti aranjeaza o intalnire cu cineva pe care ea il cunoaste, dar tu nu, tot nu te vei putea abtine sa nu il cauti pe retelele sociale. Practic, il vei cunoaste inca de dinainte sa il fi cunoscut, si in acest fel, tot misterul care invaluia procesul de descoperire a celeilalte persoane este eliminat.

Nu mai exista emotii si curaj

Acum, barbatii, dar si femeile, isi fac invitatii la intalniri prin mesaje. Cand nu existau smartphone-uri, exista insa o anumita emotie pentru cineva sa invite pe altcineva la o intalnire si acest lucru necesita o doza de curaj. Asa, ascunsi in spatele unui ecran si a catorva cuvinte scrise, nu ne mai temem de un eventual refuz. Insa comunicarea fata in fata se pierde, incetul cu incetul.

Nu mai exista conflict direct

Oamenii se cearta in ziua de astazi prin mesaje, prin randuri scrise privite prin ecranul unui telefon sau al unui computer. Cu siguranta, asta este cel mai nesanatos mod de a te certa cu cineva atunci cand sunteti intr-o relatie. Nu mai presupune sa va vedeti fata in fata, ci este o discutie realizata fara urme de emotie sau sentimente.

