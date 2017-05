5 motive gresite pentru care femeile iarta un barbat care le-a inselat

Imagineaza-ti aceasta scena: tocmai ai aflat ca partenerul tau te insala. Esti pur si simplu devastata! (Si ai toate motivele din lume sa fii!).

Probabil ca suspectai de ceva timp asta, dar n-aveai nici o dovada. (Intuitia nu prea te insala, dar intotdeauna in astfel de situatii e nevoie de dovezi concrete!). Un mesaj pe care l-ai zarit in treacat pe telefon, o graba suspecta din partea lui, un extras de cont, un prieten binevoitor, o gafa din partea unui coleg – adevarul isi croieste in cele din urma drum in astfel de situatii.

Dupa ce treci de socul initial, pe care incerci sa-l amortizezi cu un pahar de vin (sau cu mai multe), cu un calmant sau cu un pachet de tigari fumat in cateva ore, incerci sa-ti dai seama ce vrei (cu adevarat) sa faci mai departe: il ierti sau nu? Treci peste tradare sau ii stergi numarul din telefon? Bineinteles, el te implora deja sa uiti, iti spune ca a fost o ratacire si se jura ca a fost prima si ultima oara.

Asa ca tie ti se activeaza empatia si simtul responsabilitatii si incepi sa-i cauti justificari. Iar apoi fabrici motive pentru care l-ai putea ierta. Cum ar fi:

1. A avut o copilarie ingrozitoare

Mama lui si-a parasit familia, fugind cu un barbat alcoolic si abuziv. Dar asta n-a impiedicat-o sa ramana cu el. Ba chiar sa mai faca alti doi copii, mai precis fratii sai vitregi, pe care insa nu i-a cunoscut niciodata. Evident ca asta s-a lasat cu traume: are probleme de atasament.



Mecanismul de negare: Daca il vei putea iubi pentru ceea ce este si ii vei demonstra ca nu-l vei parasi niciodata, asa cum a facut-o mama lui, ai putea sa-i vindeci ranile emotionale si astfel nu te va mai insela in viitor.

Cum stau lucrurile in realitate: Nimeni nu neaga ca evenimentele importante din copilarie ne urmaresc pe tot parcursul vietii si ca stau la baza multora dintre comportamentele noastre. Dar ca adulti avem responsabilitatea de a fi loiali persoanelor care tin la noi.

Cu alte cuvinte, exista intotdeauna o explicatie care sta in spatele unui adulter, dar explicatia nu este echivalenta cu o scuza.

