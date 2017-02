5 motive pentru care despartirea nu trebuie privita ca pe un esec

Descopera 5 motive pentru care despartirile sunt, de fapt, victorii si de ce trebuie sa te simti mandra si curajoasa in legatura cu decizia luata.

De multe ori, o despartire este ca un nor negru de rusine care pluteste deasupra capetelor noastre. Nu numai ca trebuie sa facem fata durerii imposibil de evitat care vine la pachet cu o despartire, dar trebuie in acelasi timp sa luptam si cu demonii interni ai umilintei. Adica cei care ne spun ca am esuat inca o data.

Este evident ca oamenii au masuri diferite pentru succes. Pentru unii, reusita se traduce in prosperitate, in timp ce pentru altii intr-o cariera fulminanta sau intr-un fizic de invidiat. Totusi, exista o zona in care succesul pare ca se masoara la fel: relatiile.

Percepem divortul sau despartirile ca pe esecul absolut. Sau faptul ca avem 30 de ani si suntem single ca pe o gafa sociala, care trebuie rectificata pe cea mai recenta aplicatie de dating. Cum am putea oare sa provocam o despartire si sa lasam in urma noastra o relatie toxica in loc sa alegem zona de confort a unui cuplu in care ne simtim mizerabil? (Sper ca ati sesizat sarcasmul.)

Uitam adeseori ca relatiile implica multa munca si ca oamenii se schimba, iar situatiile nu sunt intotdeauna predictibile. Ajungem prea repede sa judecam in loc sa iertam si sa iubim, uitand adesea ca nici unul dintre noi nu merita sa se simta vinovat pentru ca este singur fie prin propria hotarare, fie din cauza circumstantelor.

Nimeni nu-si doreste sa aiba parte de esec, deznadeje si dezmagiri. Nu ne facem un scop din a avea inimile frante sau din a iesi dintr-o relatie pe care o credeam pentru totdeauna. Atunci, de ce ne simtim incredibil de rusinate si vinovate cand totul se destrama?

Citeste tot materialul pe Elle.ro