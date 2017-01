Ai o relatie, insa simti ca iubitul tau este distant? Descopera cele 7 semne care arata ca partenerul tau este indisponibil emotional.

Nu este usor sa fii cu o persoana distanta, care pare ca nu-si doreste sa se implice foarte mult in relatie. In spatele atitudinii iubitului tau pot sta mai multe motive, insa este bine sa cunosti aceste 5 semne care arata ca partenerul tau este indisponibil emotional.

1. Nu ii place sa faca compromisuri

Programul fiecaruia este foarte important, insa puteti face compromisuri? S-ar putea ca iubitul tau sa puna o importanta atat de mare asupra timpului si activitatii sale, incat sa te refuze. Cateodata este normal sa intelegi acest lucru, insa daca nu isi poate modifica niciodata programul pentru tine, ar fi cazul sa va puneti intrebari in privinta viitorului relatiei. Daca va doriti sa fiti impreuna timp indelungat, ar trebui sa reusiti sa faceti amandoi compromisuri mici.

2. Considera ca in fostele relatii el nu avea niciun defect

Fii atenta la felul in care partenerul tau vorbeste despre relatiile anterioare. Daca nu mentioneaza niciodata vreun defect sau vreun moment in care el a gresit, atunci s-ar putea fii cu o persoana indisponibila emotional. Incearca sa ii pui mai multe intrebari despre motivele care au stat la baza certurilor din trecut. O persoana care este pregatita din punct de vedere emotional ar trebui sa isi asume raspunderea pentru posibilele greseli.

3. Arata semne ar putea avea un comportament abuziv

Cum se comporta cu angajatii sau subalternii sai? Daca are de multe ori excese de furie, este momentul sa iti faci griji. Astfel de intamplari arata ca ii lipseste empatia si, din pacate, s-ar putea ca in timp relatia voastra sa fie afectata. S-ar putea ca problemele lui sa vina din copilarie, insa daca nu discutati serios despre acest aspect, s-ar putea ca in viitor sa fii intr-o relatie abuziva.

