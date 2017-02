5 trăsături pe care nu știi că le-ai moștenit de la părinți

Multe dintre calitățile noastre le-am moștenit de la părinți, pe multe le cultivăm noi înșine și încercăm să ne dezvoltăm în continuu. Dar există și trăsături despre care nu credeam că pot fi moștenite din familie. Iată ce spune știința și cât de surprinzător poate fi bagajul genetic primit de la părinți.

Nivelul ridicat de colesterol

Toată lumea are impresia că nivelul ridicat de colesterol din sânge are legătură cu ceea ce mâncăm. Ceea ce este adevărat, dar nu suficient. Oamenii de știință au descoperit că procentul ridicat de colesterol este moștenit de la părinți. Iar studiile au arătat că o persoană din 500 are o mutație genetică din cauza căreia nivelul de colesterol din sânge este foarte ridicat, chiar dacă mănâncă numai legume și fructe.

Chelia se moștenește de la mamă

