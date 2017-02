Iata 6 moduri in care monogamia iti poate imbunatati viata sexuala.

A avea sex doar cu un singur partener poate aduce beneficii emotionale

Cand deja trece o anumita perioada de cand sunteti impreuna, iar viata voastra sexuala este foarte buna, odata cu acest lucru vin si cateva calitati din partea amandurora. Daca totul decurge intr-un mod sincer si onest intre voi, fii sigura ca asa se va intampla si in pat.

Monogamia aduce beneficii si la nivel psihologic

Cand esti intr-o relatie in care totul functioneaza, este mult mai usor sa te gandesti ca poti incerca sa faci sex neprotejat. De altfel, nu trebuie sa te mai ingrijorezi de viata sexuala trecuta a partenerului. Cu siguranta esti gata sa te bucuri mai mult de actul in sine.

Dupa o perioada, sexul devine familiar intr-un mod pozitiv

Daca totul este ok cu partenerul tau, unele lucruri devin deja familiare pentru voi, precum a face sex de cateva ori pe saptamana. Stiind deja punctele forte nu ramane decat sa initiezi actul sexual, ceea ce reprezinta un lucru constructiv pentru amandoi.

Monogamia poate suporta diversitatea

Unele cupluri sunt deschise spre a incerca anumite lucruri in pat. Asta ajuta cumva ca perspectivele amandurora sa se imbunatateasca in functie de incercari. Un exemplu pe care unele cupluri il urmeaza este sa actualizeze viata lor sexuala in functie de anumite pareri din exterior.

Citeste materialul pe Elle.ro