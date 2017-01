6 moduri in care stresul iti poate afecta viata sexuala

Daca libidoul tau este intr-o continua scadere si nu te mai consideri atragatoare pentru partenerul tau, ar trebui sa iei in considerare, printre factorii care au dus la asta, si stresul.

Poate te-ai gandit ca e ceva in neregula cu relatia voastra, ca a trecut perioada in care fiecare era un taram neexplorat pentru celalalt, sau ca pur si simplu nu mai este chimie intre voi. Dar, daca stii ca treci printr-o perioada grea la job sau in viata personala, s-ar putea ca totul sa se datoreze stresului. Iata de ce:

Stresul te epuizeaza

Atunci cand apar probleme care te solicita psihic foarte intens, te simti epuizata si nu mai ai energie pentru nimic altceva. Asta nu se reduce doar la viata amoroasa, ci si in general, in relatiile interumane sau chiar cu tine insati.

Stresul amplifica sau reduce reactiile fizice

Amblele variante sunt la fel de nocive: ori traiesti totul e pe repede-nainte, si chiar si un sarut ti se pare lipsit de sens, ori nu mai poti face nimic si te simti o leguma.

Insasi relatia ta poate fi un factor de stres

Aici nu cred ca mai este nevoie de explicatii suplimentare. In cazul in care partenerul tau este posesiv sau iti da motive constante de gelozie, nu mai poti avea pretentii ca libidoul tau sa fie pozitiv, deoarece toata atentia ta este concentrata in alta parte.

