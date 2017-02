7 lucruri importante despre relatii, in viziunea barbatilor

Chiar daca barbatii nu sunt cei mai buni in a-si exprima sentimentele, cu totii traiesc emotii profunde si isi construiesc relatiile pe baza de valori si principii foarte importante.

Iata mai jos 7 sfaturi despre relatii, in viziunea barbatilor, pe care ar fi bine sa le iei in considerare si sa le aplici si tu.

Daca e sa ne luam dupa social media si programele de comedie de la TV, barbatii nu stiu prea multe despre relatii: evita sa discute despre probleme, uita mereu de aniversari sau de evenimetele importante, iar in cazul unei despartiri, fac glume nesarate cu prietenii lor, in timp ce femeile sufera mai ceva ca eroinele din literatura romantica, se dau peste cap si analizeaza tot ce le trece prin minte pentru a gasi un raspuns la ce se intampla.

1. Poarta-te frumos. O atitudine pozitiva, indiferent de problemele cu care te confrunti pe plan personal este tot ce si-ar dori prietenii tai sau partenerul de viata. Asta te confirma ca pe un om pe care te poti baza mereu, fara sa-ti fie teama ca intr-o zi va rabufni impredictibil.

2. Fii sincera. Daca te-ai obisnuit sa treci peste situatiile dificile din cuplu sau din cercul de prieteni spunand alceva decat adevarul, este timpul sa-ti regandesti strategia. O parere sincera, spusa cu diplomatie, este apreciata mai mult decat un neadevar care, pe moment, incanta auzul.

