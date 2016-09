7 moduri in care iti temperezi comportamentul posesiv

Iata cateva sfaturi cate te vor ajuta sa scapi de comportamentul posesiv, sfaturi pe care ar trebui sa le iei in considerare pentru a-ti salva relatia.

Daca vrei ca relatia ta sa mearga, atunci trebuie sa incetezi sa-ti tratezi partenerul ca pe o posesiune. Cu timpul, gelozia iti poate ruina relatia si te poate transforma in acea persoana posesiva cu care nimeni nu vrea sa aiba de-a face.

Multi oameni manifesta posesivitate in relatie, fie din cauza modului in care au fost crescuti, fie din cauza nesigurantei sau a geloziei.

Vestea buna este ca exista multe tipare de comportament pe care le poti evita pentru a te transforma din geloasa de serviciu in fata visurilor sale.

Iata ce poti face pentru a evita comportamentul posesiv:

Ignora trecutul!

Nu te mai crampona atata de trecut si nu-l lasa sa-ti distruga relatia minunata pe care o ai acum cu partenerul tau.

Chiar daca in relatiile anterioare ai fost mintita sau inselata, aminteste-ti constant ca acum esti implicata intr-o noua relatie si ca partenerul tau este o persoana diferita.

Nu poti schimba trecutul, oricat ai incerca, dar poti controla modul in care te comporti in prezent si in viitor, asa ca e musai sa te concentrezi pe relatia pe care o ai acum.

Invata sa te simti bine in propria piele!

Intr-o relatie, nesiguranta este una dintre principalele cauze ale geloziei, pentru ca este rezultatul unei stime scazute de sine. Deci, accepta-te asa cum esti! Pana la urma, partenerul tau are o relatie cu tine pentru ca este atras de persoana ta. Iar tu ar trebui sa fii prima care ii impartaseste opinia!

