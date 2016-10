7 obiceiuri care iti pot sabota relatia

Exista o multime de obiceiuri marunte care iti pot sabota relatia, fara sa-ti dai seama. Noi am ales sa analizam 7 dintre ele.

Obiceiuri in aparenta benigne, cum ar fi sa te uiti pe Instagram, in timp ce stai in pat langa partenerul tau, iti pot sabota, incet, dar sigur, relatia. Studiile arata ca exista o multime de lucruri marunte care indica, de fapt, probleme serioase in relatii. Vestea buna este ca existenta problemelor nu inseamna neaparat ca relatia voastra se indreapta catre o despartire. Se pare ca, in zilele noastre, oamenii sunt mai dornici sa incerce sa-si rezolve problemele decat erau in urma cu zece ani. Iata 7 obiceiuri despre care terapeutii de cuplu spun ca pot sabota o relatie:

1. Iti barfesti partenerul

Poate ti se pare ca suna ca un sfat cu ajutorul caruia eviti dramele de liceu, dar sa vorbesti urat despre partenerul tau, atunci cand nu e prin preajma, nu doar sa ironizezi subtil obsesia lui inocenta pentru seria Star Wars, este un semnal de alarma, care insa e mai frecvent decat ai crede. Si care are de-a face cu cercul tau de prieteni. Pentru ca femeile au tendinta de a adopta acest obicei daca sunt inconjurate de persoane care fac acelasi lucru.

Daca grupul tau de prietene vorbeste adesea in termeni negativi despre partenerii lor, poate ti se pare normal si tie sa-ti barfesti iubitul, pe principiul: „Crezi ca al tau e rau? Al meu e si mai si!”. Insa, in realitate, astfel de porniri sunt dovada unei probleme mai serioase: demonstreaza o lipsa de respect, atat pentru el, cat si pentru relatia voastra, chiar daca el nu va afla niciodata despre aceste discutii. Astfel de comparatii negative pot duce, cu timpul, la critici mai dure si la nemultumire. Iar astfel relatia ta va intra intr-o spirala negativa.

2. Te cramponezi de ceea ce nu-ti place la partenerul tau

Fie ca iti amintesti, plina de nostalgie, cat de amuzant era fostul tau iubit, spre deosebire de introvertitul tau partener actual, sau spui cu voce tare ca ti-ar placea sa fie la fel de politicos si galant ca sotul prietenei tale, acestea sunt semne subtile ca relatia voastra nu va rezista in timp. Chiar daca nu le verbalizezi, comparatiile exista acolo in mintea ta si, cu timpul, pot ucide o relatie.

Incearca sa-ti amintesti ca iarba pare intotdeauna mai verde peste gard, in curtea vecinului, si ca prietenele tale sunt, la randul lor, invidioase, pe ceva ce ai tu (chiar daca tu nu esti constienta de asta). Asa ca nu incerca sa-l schimbi, pentru ca oricum e o misiune imposibila! Daca simti, totusi, ca vrei sa-i semnalezi ceva ce ar putea corecta, fa-o cu diplomatie si incearca sa accentuezi ce face bine. O abordare plina de tact iti poate salva relatia!

