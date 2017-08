Afla care este floarea protectoare în funcție de luna în care te-ai născut

Stiinta astrologica nu inceteaza sa ne uimeasca asa ca de data aceasta v-am pregatit ceva cu totul special. In functie de luna in care v-ati nascut, sunteti reprezentate de catre o floare delicata, parfumata, frumoasa si deosebita asa cum sunteti fiecare dintre voi.

Ianuarie – Garoafa

Garoafa semnifica puritate, sanatate si bogatie in acelasi timp. Pentru fiecare cultura garoafa are cate o semnificatie diferita ceea ce inseamna ca persoanele nascute in aceasta luna dezvolta personalitati complexe cu numeroase calitati spirituale. O legenda spune ca in momentul in care Hristos a fost rastignit, mama Sa a inceput sa planga, iar in locurile in care picau lacrimile rasareau garofite roz care au ramas simbolul mamei peste secole.

Februarie – Violeta

Se pare ca violeta, delicata floare, s-a nascut dintr-o poveste de iubire inedita ceea ce transmite persoanelor nascute in luna februarie un spirit romantic, emotionant si afectuos. O veche legenda greceasca spune ca nimfa Io, fiica lui Inachus, zeul raurilor, a fost iubita de catre Zeus. Hera incepuse sa devina suspicioasa, insa Zeus o iubea atat de mult pe Io incat a vrut sa o ascunda de furia sotiei lui, transformand-o intr-o vita alba. Io a inceput sa planga din cauza mancarii cu care avea voie sa se hraneasca, asa ca Zeus, in speranta de a-i curma suferinta, a transformat lacrimile ei in flori dulci de violeta pe care nimfa le putea manca.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO