Un traseu de 14.000 de kilometri prin continentul african. Așa ar putea fi descrisă pe scurt experiența lui Bogdan Marcu, românul de 33 de ani care traversează Africa pe bicicletă. Acesta a pedalat deja prin Egipt, Sudan, Uganda și Kenya, urmând să parcurgă și Tanzania, Zambia, Botswana, Namibia și Africa de Sud, destinația sa finală.

Bogdan Marcu a avut primul contact cu Africa prin intermediul cărților scrise de Karl May, „cele care povesteau aventurile lui Kara Ben Nemsi și ale prietenului său, Hagi Halef Omar în Africa și Orientul Mijlociu”, după cum povestește. „Aceasta a fost scânteia care a aprins în mine pasiunea pentru Africa”, continuă Bogdan. Prima oară a ajuns pe continentul african în 2007, când a vizitat Tunisia. „Când am ajuns în Douz și am avut primul contact cu deșertul, am știut din acel moment că într-o zi voi traversa Africa într-un fel sau altul”, continuă Bogdan Marcu.

Pasionat de motoare, Bogdan și-a redescoperit pasiunea pentru bicicletă, în urma unui accident grav pe care l-a suferit în 2013 cu motocicleta, care l-a țintuit la pat timp de șase luni. „Pentru recuperare am început cu bicicleta staționară și apoi cu cea cu două roti. Nu a fost o pasiune nou descoperită, ci una redescoperită, întrucât, înainte de motocicletă, tot de biciclete eram pasionat”, a mai spus Bogdan.

Și-a construit singur bicicleta

Dornic să traverse Africa pedalând, românul și-a construit propria bicicletă, care, după cum recunoaște, „poate nici nu ar fi recomandată de cunoscători într-o călătorie”.

„Mi-am construit-o singur, din piese alese de mine pentru ceea ce vreau să fac și pentru necesitățile mele. Până acum, bicicleta a rezistat cu brio, singurele defecte fiind două spite rupte, pe care de altfel le-am și înlocuit”, mărturisește Bogdan.

Cu bicicleta personalizată și dorința de a vedea cât mai multe din continental african, Bogdan a pornit la drum din Cairo, capitala Egiptului. De acolo, bucureșteanul în vârstă de 33 de ani a traversat Sudan, Uganda, iar acum se află în Kenya. Traseul îl va purta și prin Tanzania, Zambia, Botswana, Namibia și Africa de Sud. „Destinația finală este Cape Town, de unde voi lua un avion înapoi în România”, spune el.

Bogdan își dorea să traverseze și Etiopia, însă nu a obținut viza pentru această țară. Astfel, el a fost nevoit să zboare peste această țară, în Uganda. Cu toate acestea, călătoria de până acum a fost una impresionantă.

„M-au fascinat monumentele din Egipt, am visat pe valurile Nilului, m-a impresionat ospitalitatea lui Hassa în Sahara, aproape de orașul Dongola (Sudan – n.r.) m-a uimit amabilitatea oamenilor din Shendi (Sudan – n.r.), m-am bucurat să-mi fac prieteni în Busia (Kenya – n.r.) și mă simt privilegiat că pot să văd atâtea frumușeți naturale, în simplitatea lor”, spune Bogdan.

O călătorie de aproximativ opt luni

Românul nu știe cândva ajunge la destinație, însă acest lucru nici nu îl preocupă. „Nu este vorba despre destinație, ci de călătoria pe care o faci. Nu este doar o călătorie pentru a adăuga câteva ștampile în pașaport, ci o pot considera chiar ca pe o călătorie spirituală. Câteodată vâd peisaje atât de frumoase, încât rămân mut de uimire, dar și oameni atât de frumoși sufletește și amabili, că îmi doresc să nu mai plec de lângă ei”, spune Bogdan Marcu.

El și-a propus ca această experiență, traversarea Africii cu bicicleta, să dureze între șase și opt luni, însă „nu am un program fix”, ține el să puncteze.

Pedalează zilnic aproximativ 100 de kilometri

Bogdan mărturisește că zilele sale sunt diferite, dar și că nu are o rutina. „Singurul lucru care rămâne la fel este că îmi încep ziua cu o pastila împotriva malariei”. În rest, românul își face programul în funcție de zi, dar și de locul în care se află.

„Câteodată, în zonele deșertice, mă opream peste zi la umbră și pedalam seara și noaptea. În zonele subsahariene nu mai am această regulă. Mă feresc cât pot doar de ploaie. Câteodată pedalez până noaptea târziu, iar alteori mă opresc pe la prânz. Câteodată mă odihnesc la hotel, alteori la cort și mi s-a mai întâmplat să fiu atât de obosit încât am adormit cu sacul de dormit în deșert”, mai spune Bogdan.

El și-a propus să pedaleze zilnic aproximativ 100 de kilometri, însă, desigur, că sunt zile când depășește acest număr, dar și zile în care nu. „Ca ciclist există foarte multe variabile, poate să plouă, poți să ai vânt frontal, poate fi cald, poți să nu te simți bine. Am avut zile în care am stat mai mult într-un loc să mă odihnesc, dar am avut și etape de peste 150 de kilometri într-o zi”, a afirmat Bogdan Marcu.

El a început călătoria în forță, căci recunoaște că cel mai mult a pedalat în prima zi, chiar din Cairo. „Am greșit drumul de câteva ori și pentru că zona dimprejurul Nilului este extrem de populată, nu am putut campa. Așa că am mers noaptea târziu ca să găsesc un hotel”, își amintește el.

Cea mai scurtă etapă a fost în Uganda, când a pedalat din Entebbe până în Kampala. „Am vrut să vizitez și capital, așa că nu m-am grăbit să sar peste ea și am rămas două zile acolo”, a continuat Bogdan.

Un traseu fără incidente majore

Călătoria lui Bogdan îl poartă pe acesta prin locuri puțin frecventate de români, în mare parte și deoarece țările africane sunt considerate ca fiind periculoase. Românul a fost, însă, lipsit de incidente majore.

„Doar în Egipt m-am simțit puțin în nesiguranță, când un grup de adolescenți pe motociclete au început să mă hărțuiască pe drum. Din fericire, nu a fost nimic serios și, o mare parte a etapei mele în această țară, mi-am petrecut-o cu o escortă militară obiligatorie”, a mărturisit Bogdan.

De altfel, el consideră că „în Europa, avem o percepție total în antiteză cu adevărul din Africa”. „M-am simțit în siguranță peste tot, am întâlnit oameni amabili și gata să mă ajute chiar și cu o vorbă bună, în fiecare țară. Mi-am făcut prieteni și m-am bucurat să-mi împart gândurile cu ei. Poate că viața aici, văzute din alte perspective poate părea altfel, însă cu bicicleta nu poți să nu deschizi ochii larg și să realizezi cât de frumoși și diferiți sunt oamenii de aici”, spune Bogdan.

O călătorie cu buget redus

Traversarea continentului African poate fi considerată o călătorie cu buget redus, mai ales că „pentru a merge cu bicicleta în lume, nu ai nevoie de mulți bani”, după cum spune Bogdan. „Contează doar să-ți dorești suficient de mult acest lucru. Nu am benzină de plătit, mâncarea este ieftină în Africa și, cum nu sunt pretențios, cazarea nu mă costă mult, iar când stau la cort este gratis”, răspunde Bogdan, când este întrebat despre bugetul călătoriei.

În plus, el mărturisește că de mai multe ori I s-a întâmplat să nu fie lăsat să plătească un suc sau chiar o noapte la hotel. „Am ajuns la concluzia că atât timp cât ești pe drum, nu contează bugetul, drumul are grijă de călător și îi ofertă greutăți, dar și soluții”, mai spune bucureșteanul în vârstă de 33 de ani.

