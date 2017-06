Ajută-ți copilul să înțeleagă, prin jocuri, ce înseamnă economiile și cum se folosesc banii alături de BCR

În București, există un loc special, destinat celor mici, „Școala de bani pe roți”. O sală de curs cu design original, ecrane digitale, recuzită, jocuri de lumini cu LED-uri și climatizare automată a fost realizată într-un vehicul special construit pentru a porni într-o caravană educativă prin toată țara.

Am dat o tură, astăzi, pentru a vedea cum se desfășoară cursurile de educație financiară, despre care organizatorul spune că sunt realizate prin intermediul jocurilor. La ora 10.00, în parcarea dintre Teatrul Național și hotelul Intercontinental, din Piața Universității, din București, unde este parcat camionul școlii, 17 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani, așteptau nerăbdători să intre în sala de curs.

Multitudinea de culori, luminile, dar mai ales recuzita și gadgeturile, au captat imediat atenția celor mici, din momentul când au ajuns înăuntru. „Doamna, acela este un laptop. Tati are unul aproape la fel”, a exclamat unul dintre ei. „Uitați, acela e un semn de euro”, a spus altul.

În ce constă?

Lecțiile de educație financiară sunt asigurate de traineri specializați, capabili să mențină interesul celor mici. Cursul a început cu un mic joc, „de-a detectivii”, iar copiii au primit câteva întrebări cu variante multiple de răspuns despre finanțe.

„Pe ce cheltuiește familia cei mai mulți bani?” sau „Cum reușesc oamenii să cheltuiască mai mulți bani decât câștigă?”. Copiii au răspuns la fiecare întrebare și de fiecare dată au primit detalii din partea trainerilor pentru fiecare variantă corectă. În altă etapă, ei au format echipe și au participat la jocuri tematice.

Copiii se distrează și învață

„Mi-a plăcut foarte mult, pentru că am făcut echipe și ne-am jucat. Am cunoscut și am râs cu alți copii de vârsta mea. Acum știu diferența dintre pușculiță și cont de economii”, ne-a spus Dana, 8 ani.

„Acum știu cum cheltuiesc sau cum fac economii mami și tati”, ne-a zis Florin, un puști de 10 ani.

„Am o pușculiță în care strâng bani. Vreau să îmi cumpăr un joc și primesc bani de la mami și tati. Asta înseamnă că fac economii. Până acum nu știam că așa se numește”, ne-a explicat Adriana, de 9 ani.

Programul este disponibil oricărui copil

Astfel, chiar dacă este vacanță, vă puteți înscrie copiii într-o activitate utilă, pentru viitorul lor apropiat, dar totodată amuzantă. Programul este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, iar părinții îi pot înscrie, gratuit în acest program prin intermediul site-ului www.scoaladebani.ro/peroti

Trebuie să vă grăbiți, întrucât „Școala de bani pe roți” este în București, în parcarea TNB până miercuri, 5 iulie. Programul este între orele 10:00 – 21:30, de luni până duminică.

Începând cu 13 iulie, caravana „Școala de bani pe roți” se va muta în Constanța.

Programul este realizat de BCR, în parteneriat cu BCR Leasing și Fundația Vodafone România.