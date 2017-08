Alege o PANĂ și află dacă ești o persoană independentă, slabă, perfecționistă sau creativă

Testul de mai jos te ajuta sa descoperi de tip de personalitate ai. Tot ce trebuie sa faci este sa privesti cu atentie penele din desenul de mai sus si sa iti alegi una fara sa stai, insa, prea mult pe ganduri. Care din aceste pene crezi ca te reprezinta cel mai mult?

Dupa ce ai ales, mergi la numarul indicat de pana aleasa si afla ce fel de persoana esti.

Pana #1

Pacea si armonia te inconjoara, iti plac oamenii si locurile linistite. Esti un suflet nobil caruia ii place sa aiba grija de altii. Comunici usor, insa preferi sa stai mai mult in compania oamenilor cu care ai multe lucruri in comun. Unele persoane te pot cataloga drept slab, insa tu stii exact ce ai de facut si cum sa te comporti in functie de tipul de om care se afla langa tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO