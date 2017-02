Metodele de cotraceptie sunt de mai multe tipuri pentru ca si femeile sunt diferite. Trebuie sa gasesti cea mai buna varianta pentru tine, asa ca e bine sa cunosti toate metodele disponibile.

1. Prezervativul (pentru barbati)

E cea mai renumita si folosita metoda astazi. Este eficient in proportie de 98% atunci cand este folosit intocmai, dar in realitate este eficient in proportie de 82%.