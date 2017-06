Care sunt semnele unei relatii nefericite

Afla care sunt semnele ca relatia ta este departe de a fi una benefica. Lucrurile pot scapa de sub control fara sa realizezi.

Desi poate a inceput ca un refugiu, relatia ta se poate transforma foarte usor in locul din care ai vrea sa te retragi. Nu este nimic gresit intr-o relatie ce s-a detriorat in timp, gresit este sa ramai acolo si sa iti faci rau singura.

Iti prezint 9 semne ca esti blocata intr-o relatie nefericita cu partenerul tau. Fii cu ochii in patru dupa ele.

1. Nu iti vorbeste

Acesta este semnul suprem ca relatia voastra nu mai functioneaza si ar trebui sa pui punct. Nu spun ca trebuie sa vorbiti non-stop, dar daca stati impreuna si el nu spune nimic, aceasta liniste ar putea indica un blocaj de comunicare intre voi. Daca nu iti doresti un partener alaturi de care sa te plictisesti sau care nu gaseste niciun subiect de discutie, acesta este un semn ca esti nefericita in relatia ta.

2. Nu te asculta sincer

Daca in loc sa te asculte in timp ce ii povestesti ce ai facut in timpul zilei el prefera sa se uite la un meci de fotbal sau se poarta distant cu siguranta trebuie sa faci ceva. Partenerii trebuie sa se asculte, si mai mult de atat, sa petreaca timp impreuna intelegandu-se. Sentimentele si evenimentele din viata ta nu trebuiesc ignorate de iubitul tau; asa ca mai bine cauti pe altcineva ce te poate face sa te simti iubita si respectata.

Citeste materialul pe elle.ro