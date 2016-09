Ce afaceri merg bine în România. Sunt foarte profitabile și căutate

În primul semestru al acestui an, numărul noilor afaceri deschise în România este cu 30% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că românii au început să prindă gustul afacerilor și să ia în calcul punerea pe picioare a unui business propriu.

Drumul către succes în antreprenoriat nu este deloc ușor, însă există și multe satisfacții, iar dacă ideea de bază este una bună și satisface o nevoie reală a pieței, calea către reușită este mult mai ușoară. Iată ce afaceri merg în țara noastră în prezent:

Afacerile în domeniul construcțiilor au avut creșteri considerabile

După criza imobiliară din anul 2008, piața și-a revenit, iar constructorii au început să obțină din nou un profit îmbucurător. Programul Prima Casă a ajutat mult piața și tot mai mulți români au devenit interesați de a-și cumpăra o locuință. Au reînceput construcțiile de case și complexuri de locuit, iar apartamentele se rezervă încă de când blocul este la stadiul de fundație.

În domeniul construcțiilor asistăm la creșteri pe aproape toate liniile. Și lanțurile care se ocupă de distribuția de materiale sunt din ce în ce mai profitabile. Un exemplu concludent este Arabesque, una dintre cele mai mari companii de distribuție de materiale de construcție, care a investit recent 10 milioane de euro într-un nou magazin, cel mai mare din acest domeniu. Investiția a fost prilejuită tocmai de cererea tot mai crescută a pieței.

Vânzările în domeniul construcției de locuințe au crescut cel mai mult, dar și în cazul celor nerezidențiale avansul este considerabil. În domeniul construcțiilor, doar în cazul celor de infrastructură s-au întregistrat scăderi.

Agricultura, un domeniu ce poate aduce profituri îndestulătoare

Șansele de profit din agricultură au fost simțite de antreprenori și tot mai mulți români încep afaceri în acest domeniu. Plantele mai rare sunt și mai profitabile. Plantațiile de levănțică, flori utilizate în cosmetică, aduc un profit mare și nu necesită o investiție inițială considerabilă. Fructele de pădure sunt și ele foarte profitabile, la fel și cătina sau legume mai deosebite precum cartoful mov.

Atenția sporită la alimentație a făcut ca cei care au afaceri în agricultura ecologică să aibă tot mai multe motive de mulțumire. Pentru a obține certificarea de produse bio procesul este unul destul de anevoios, însă merită pe deplin având în vedere că alimentele care au aceste certificări pot fi vândute cu prețuri de câteva ori mai ridicate.

IT-ul, aria cu un potențial imens

În ceea ce privește sectorul IT, România stă excelent. Numărul mare de specialiști în acest domeniu, precum și facilitățile fiscale oferite de guvern celor din acestă zonă au contribuit la dezvoltarea galopantă a industriei IT. De altfel, faima specialiștilor români a ajuns deja peste hotare, iar profesioniștii din IT din țara noastră sunt foarte bine văzuți în marile companii străine.

Serviciile IT sunt vitale pentru aproape orice business modern, așa că și vânzările în acest domeniu au crescut anul acesta cu 22% față de anul trecut. Tot mai multe start-up-uri din aria tehnologiei și-au făcut loc pe piața din România, tocmai datorită potențialului imens pe care îl are IT-ul în țara noastră. De altfel, în urmă cu câteva luni, publicația americană TechCrunch numea Clujul Sillicon Valley din Transilvania.

Țara noastră a avut în trimestrul doi al anului acesta cel mai mare avans economic dintre țările Uniunii Europene. În România s-a înregistrat o creștere a PIB de 1,5% în trimestrul doi din 2016 comparativ cu precedentele trei luni, arată o estimare a Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Sursa foto: Shutterstock