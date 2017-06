Ce fac zodiile cand se plictisesc

Fie ca e vorba de un moment cand astepti la coada la supermarket, esti la un curs plictisitor sau pur si simplu nu ai ce face, toti avem momentul acela cand plictiseala pune stapanire pe noi. Fiind diferiti, fiecare are alt mod de a lupta cu aceasta, semnul zodical avand un rol important in aceasta decizie. Citeste mai jos cum se comporta fiecare zodie in momentele de plictiseala.

Berbec

Berbecii au un mod special de a trece peste plictiseala. Cand se afla in aceasta stare acestia pun multe intrebari, chiar daca nu sunt interesati de subiect, fac multe glume chiar deranjante, si fac orice pentru a se baga in seama cu cei din jurul lor. Buna abordare, nu?

Taur

Cei din zodia Taurului sunt ceva mai productivi cand vine vorba de plictiseala, care pentru ei este o stare pe care o simt cu intensitate. Acestia se apuca de curatenie, de aranjat lucrurile, dar le place foarte mult sa se si rasplateasca singuri, preferata lor fiind inghetata, nu-i asa?

Gemeni

Cel mai mult plictiseala ii deranjeaza pe Gemeni. Acestia devin foarte nervosi, dar incearca sa isi consume timpul prin jocuri, filme sau pot deveni foarte artistici desenand sau scriind.

Rac

Plictiseala ii poate surprinde pe Raci in doua ipostaze. Fie ca se plang oricui le iese in cale, indiferent daca e om sau animal, fie sunt foarte linistiti, incercand sa iasa din starea asta singuri in liniste.

Citeste tot materialul pe elle.ro