Ce îi răspunzi celui mic la întrebarea: “Cu ce se ocupă o bancă?” „Banking-ul pe întelesul tuturor” se întoarce în școli

Copiii sunt din cale afară de curioși, iar părinții trebuie să aibă întotdeauna cele mai bune răspunsuri la orice întrebare. Ce le spun părinții celor mici când vor să afle cu ce se ocupă o instituție bancară?

Pentru a venit în ajutorul părinților dar și al copiilor, Bancpost isi deschide portile, pentru al doilea an consecutiv, pentru elevii claselor I-VIII, in cadrul programului de educatie financiara „Banking-ul pe intelesul tuturor”. Peste 700 de elevi de la scolille primare si gimnaziale din Bucuresti sunt asteptati sa participe in perioada 22 -31 mai la cursurile gandite special pentru cei mici.

Programul de educatie financiara este implementat in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul General al Municipiului București si are ca obiectiv extinderea si consolidarea cunostintelor financiare pentru elevii claselor I-VIII. Cei mici învata astfel prin intermediul jocurilor și a interacțiunii directe informatii despre istoria sistemului bancar din Romania, notiuni de baza cu care vin in contact precum ”card”, ”cont de economii”, ”investitie”, ”depozit”, ”credit”, dar si despre modul in care pot adopta un comportament financiar prudent care sa ii ajute in indeplinirea dorintelor lor.