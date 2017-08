Ce personalitate ai in functie de anotimpul in care te-ai nascut

In care dintre cele patru anotimpuri v-ati nascut? Potrivit unui studiu, anotimpul in care se naste o persoana influenteaza personalitatea lui, mai tarziu in viata.

In cadrul studiului au fost analizati peste 400 de participanti nascuti in cele patru anotimpuri. Liderul echipei de cercetatori, Xenia Gonda, a declarat ca sezonul in care ne-am nascut afecteaza neurotransmitatorii precum si dopamina si serotonina care controleaza starea de spirit.

De aceea, oamenii de stiinta cred ca anotimpurile pot avea un efect de durata asupra personalitatii noastre. In urmatoarele randuri puteti vedea ce personalitate aveti in functie de sezonul in care v-ati nascut.

Primavara

In cazul in care v-ati nascut in una dintre lunile de primavara, aveti o personalitate extrovertita, foarte pozitiva, dar cadeti si in depresie. Persoanele nascute in primavara sunt mult mai pozitive, spre deosebire de cei nascuti in alte anotimpuri. Sunt extrem de entuziasti, dependenti de munca si isi exprima cu usurinta ideile lor, unii avand un talent artistic.

