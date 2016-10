Ce să nu-i spui niciodată partenerului

Atunci cand incepi sa cunosti mai bine persoana cu care ai o relatie amoroasa, ii faci tot felul de marturisiri. Exista insa anumite cuvinte pe care nu trebuie, sub nicio forma, sa i le spui caci, in loc sa-l atragi mai aproape , il vei impinge cu rapiditate in directia opusa.

In orice relatie trebuie sa treaca ceva timp inainte sa te simti confortabil alaturi de acea persoana. Dar, pe masura ce timpul trece, esti tentata sa-i impartasesti secrete ascunse sau dorinte private in speranta ca acestea vor intari legatura dintre voi doi. Ai mare grija!

Impartasirea unor secrete si exprimarea unor dorinte prea devreme intr-o relatie il poate speria chiar si pe un barbat cu picioarele bine ancorate in realitate. Va dam cateva exemple de cele mai „infricosatoare” discutii care trebuie evitate intr-o relatie pana la trecerea unei perioade foarte, foarte lungi.

