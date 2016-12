Cei mai frumoși brazi din lume în 2016

Marile oraşe ale lumii au îmbrăcat straie de sărbătoare în această perioadă a anului şi au intrat astfel în competiţia pentru cel mai frumos brad din lume, fiecare țară întrecându-se în decorații care mai de care mai spectaculoase. Brazi sub formă de copaci plutitori, brazi eco sau împodobiţi cu milioane de beculeţe au fost expuşi anul acesta în diferite părţi ale lumii, în încercarea de a primi titlul pentru cel mai frumos brad de Crăciun.

Vilnius, Lituania

Capitala Lituaniei și-a revendicat titlul pentru orașul cu cel mai frumos brad de Crăciun din lume. Și nu e de mirare, având în vedere că acesta arată ca-n povești, după cum a declarat chiar primarul capitalei, Remigijus Šimašius. Vilnius se mândrește cu un brad mai mare ca în anii trecuți. Acesta măsoară 27 de metri și o lățime de 50 de metri și se află în mijlocul târgului de Crăciun, deschis în Cathedral Square, într-un décor de vis. Ceea ce îl face unic în lume e faptul că bradul este acoperit, într-un mod absolut spectaculos, cu o mantie cu 50.000 de beculețe, iar publicația britanică The Guradian notează că această „capodoperă” a lituanienilor nu are rival anul acesta.

Vatican, Italia

Vaticanul se mândrește cu un brad împodobit de decorații din lut realizate de copiii, aflați în spitale, și care urmează tratemente pentru cancer, cu sprijinul fundației „Contesa Lene Thun Onlus”, care a organizat diferite workshop-uri de creație ca terapie pentru copii. Pentru iluminarea bradului s-au folosit 18.000 de beculeţe cu tehnologie led dintre care 1.400 cu efect scânteie, în greutate totală de 140 kg şi un consum de numai 1,7 KW.

Rockefeller Center, New York

Nu putea să lipsească din clasament nici spectaculosul pom de Crăciun SUA din Rockefeller Center, una dintre principalele atracții din perioada sărbătorilor de iarnă. Aproximativ 8 kilometri de cablu electric au fost necesari pentru a lega cele 50.000 de luminițe, care împodobește bradul vechi de 90 de ani și având o înălțime de aproape 29 de metri.În vârful bradului a fost instalată, cum a devenit deja o tradiție din 2004, o stea împodobită cu 25.000 de cristale Swarowski având diametrul de trei metri.

Beirut și Zgharta, Liban

Nici Libanul nu s-a lăsat mai prejos și se mândrește anul acesta cu doi brazi spectaculoși. Unul dintre ei este în Zgharta și a fost amplasat chiar la intrarea pe lacul Bnachii. Luminițele din el au fost aprinse la 3 decembrie, în cadrul unui eveniment fastuoas. Spre deosebire de alți pomi de Crăciun, acesta este alb în întregime, iar în vârf are o stea roșie ce are diametrul de trei metri. Celălalt se află în Beirut, în capitala țării. Acesta se află la intrarea în Byblos (Jbeil) și măsoară nu mai puțin de 30 de metri de mare.

Seul, Coreea de Sud

În Coreea de Sud, în Piața Seul din capitala țării, tronează un spectaculos brad eco. De ce eco? Beculețele din acesta sunt alimentate cu energie cu ajutorul panourilor solare și a bicicletelor.

Varșovia, Polonia

În centrul Vechi din Varșovia, Polonia, autoritățile locale au instalat, de asemenea, un brad spectaculos, ce-ți taie răsuflarea.

Londra, Anglia

Luminile bradului de Crăciun din Trafalgar Square din Londra, Anglia, se aprind în prima zi de joi a lunii decembrie și este adus din Norvegia. Englezii respectă o tradiție veche ce datează din 1947, când orașul Oslo a oferit Londrei un brad enorm în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat Norvegiei de Marea Britanie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Bradul, de aproximativ 20 de metri, este adus în fiecare an tot din Norvegia.

Madrid, Spania

Pomul de Crăciun din Puerta del Sol, Madrid, Spania, este alcătuit dintr-o structură metalică acoperită de LED-uri și are înălțimea unui bloc cu 12 etaje. Este realizat cu sprijinul financiar al Loteriei de Stat, iar becurile sale se aprind la sfârșitul lunii noiembrie. Bradul este amplasat la kilometrul zero al Madridului, locul în care numeroși spanioli întâmpină Noul An, înghițind câte un bob de strugure la fiecare din ultimele bătăi din vechiul an ale orologiului din piață.

Berlin, Germania

Ca și în capitala Angliei, după căderea Zidului Berlinului, Norvegia dăruiește în fiecare an capitalei Germaniei un brad de Crăciun ca simbol al păcii și solidarității. Amplasat în dreptul Porții Brandemburg, care zeci de ani a separat Berlinul și a devenit apoi imaginea reunificării celor două Germanii, bradul este împodobit de firma Wintersahll, cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din Germania.

Hamburg, Germania

În Germania, la Hamburg tronează un frumos brad plutitor pe lacul Alster Inner. Acesta are aproximativ 20 de metri înălțime și este decorat cu sute de luminițe.



Fotografii: EPA