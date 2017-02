Vrei sa stii daca ai umor? Daca esti cea mai amuzanta din grupul tau de prietene? Sau poate te intereseaza care dintre amicele tale este cea care te poate face sa razi dupa un eveniment mai nefericit din viata ta? Stelele iti vin si de data aceasta in ajutor. Iata care sunt 3 dintre cele mai amuzante zodii.

Cele mai amuzante zodii: Gemeni

Gemenii sunt, de departe, una dintre cele mai amuzante zodii. Nu raman niciodata fara replica si te pot face sa razi chiar si in cele mai nepotrivite situatii. Gemenii sunt cunoscuti ca fiind o zodie extrem de creativa, asa ca nu vei prinde niciodata un Geaman pe picior gresit, fara sa aiba „cuvintele la el.” Gemenii au un umor care poate sa faca pe oricine sa rada. Glumele lor sunt usor de inteles si nu au vreo tenta rautacioasa.

Cele mai amuzante zodii: Rac

Racii au o atitudine foarte relaxata in ceea ce priveste viata, in general, asa ca nu se iau niciodata prea tare in serios. Racii vor observa acele detalii extrem de amuzante, pe care tu, probabil, nu le-ai fi observat sau le-ai fi trecut cu vederea. Sa fii in preajma unui Rac inseamna sa fii mereu cu zambetul pe buze. Rasul unui Rac este molipsitor, asa ca nu iti face griji ca poate nu vei intelege despre ce este vorba in momentul in care Racul face vreun comentariu spiritual.

Citeste tot materialul pe Elle.ro