Cele mai excentrice zodii in materie de sex!

Acesta influenteaza nenumarate particularitati ale personalitatii noastre si uneori constituie explicatia pentru unele alegeri sau talente de care dam dovada.

Iar aceasta influenta a semnului zodiacal se rasfrange si asupra abilitatilor sexuale, astfel cele trei semne Fixe dau dovada de energie inepuizabila, iar semnele de Foc stapanesc arta partidelor de sex spontane.

Insa, exista patru semne zodiacale ce reusesc sa ocupe locurile fruntase in topul sexual si sunt adevarati maestri ai intalnirilor dintre asternuturi.

Iata care sunt acestea:

Este un lucru deja cunoscut, Scorpionul se plaseaza in topul celor mai abile zodii in rendez-vous-urile dintre asternuturi. Acest semn de Apa reuseste sa isi uimeasca partenerii datorita sinceritatii si a disponibilitatii demonstrate in materie de sex. Scorpionul are fetisuri ce ar putea ridica multe sprancene, insa, poti fi sigura ca o partida de sex cu un reprezentant al acestui semn, desi poate bizara, iti va ramane in amintire pentru mult timp!

Semn al aventurilor, Sagetatorul are nevoie cronica de experiente noi, iar sexul este un domeniu in care plictiseala este cel mai de temut inamic. Nativii acestui semn de Foc sunt dispusi sa incerce orice, de dragul experientei, si se hranesc cu aventura. De aceea, nu vei avea niciodata parte de partide de sex asemanatoare cu un Sagetator!

Fatada eleganta si conservatoare a Capricornului ascunde, de fapt, un adevarat zeu al sexului, ce lasa manierismele odata cu hainele. Acest semn de Pamant nu vede niciun impediment in a da ordine intre asternuturi, in timp ce te seduce in mod definitiv cu doza de senzualitate cu care sunt inzestrati. In plus, nevoia de a fi intotdeauna cel mai bun nu ii va permite sa aiba o prestatie dezamagitoare in timpul sexului.

