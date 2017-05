Christian Tour sărbătoreşte 20 ani de la înfiinţare şi dă startul festivalului vacanţelor cu mii de reduceri de până la 85%!

Pentru al optulea an consecutiv, Christian Tour, cel mai mare touroperator din România, sărbatoreşte ”Zilele Christian Tour”. Surpriza ediţiei din acest an o reprezintă organizarea unui festival al vacanţelor dedicat primilor 20 ani de la înfiinţarea agenţiei, cu activităţi şi distracţie pentru toată familia.

Festivalul vacanţelor a luat startul în sediile agenţiei şi online încă de pe 10 mai, iar sâmbătă, 27 mai, începând cu ora 11:00,acesta culminează cu o super petrecere aniversară, într-o locaţie inedită – pe terasa MegaMall (Bucureşti). Aici, specialiştii Christian Tour își vor întâmpina turiștii cu cele mai bune oferte de vacanţă şi reduceri fabuloase, până la ora 20:00.

Ȋn cadrul evenimentului turiştii se vor bucura de reduceri fabuloase de până la 85% pentru vacanțe în toate destinaţiile estivale touroperate de Christian Tour.Gratuitate la cazare şi transport pentru copii în Grecia și Turcia, “Plăteşti 1, Merg 2”, bilete de avion charter de la doar 49 de euro și taxe de aeroport gratuite sau transport cu autocarul gratuit sunt doar câteva dintre surprizele oferite de Christian Tour. Pachetele de vacanţă last minute pornesc de la doar 99 euro/persoană.

Mai mult decât atât, turiștii care cumpără o vacanţă în această perioada a festivalului, pot participa la o tombolă și au șansa să câștige prin tragere la sorți:o vacanță pentru 2 persoane în Dubai; o vacanță pentru 2 persoane în Egipt sau o vacanță pentru 2 persoane în Antalya!

Pe lânga ofertele speciale, reprezentanţii Christian Tour au pregătit şi o serie de activităţi pentru copii, concursuri şi distracţie pe terasa de la ultimul etaj al MegaMall: jocuri și ateliere creative;muzică, acrobații și concursuri amuzante; parada Familiei Suricescu; show de magie;zeci de premii în fiecare oră, iar la final un super spectacol de teatru muzical al trupei PAM PAM.

“De 8 ani sărbătorim Zilele Christian Tour în moduri dintre cele mai inedite. Anul acesta ne-am dorit ceva cu totul special pentru aniversarea celor 20 ani de la înfiinţarea companiei. Am hotărât ca timp de 2 săptămâni să le facem o bucurie tuturor clienţilor noştri, cu mic cu mare,şi să organizăm un Festival al Vacanţelor Christian Tour. Ne dorim astfel să venim în întâmpinarea românilor care încă nu şi-au achizitionat vacanţa, cu oferte speciale last minute. In acelaşi timp vrem să împărtăşim din spiritul Christian Tour tuturor clienţilor noştri şi să le oferim câteva clipe de relaxare şi distracţie alături de echipa noastră, în cadrul unei frumoase petreceri aniversare, în aer liber.“declară Marius Pandel, CEO Christian Tour.

În cei 20 de ani de activitate a agenției, peste 1,3 milioane de români au ales să își petreacă vacanțele alături de Christian Tour. Dacă în urma cu 20 de ani, Christian Tour le deschidea românilor calea către paradisul grecesc, astazi, cel mai mare turoperator român, cu prezenţă în Europa și cu filiale şi agenţii proprii în 8 ţări prin Memento Group of Companies, le oferă românilor mii de destinații de vacanță.

Christian Tour a devenit cel mai mare creator de vacanţe din România, fiind prima agenție de turism care a lansat pe piață pachete în destinații de interes precum Zakynthos și Gran Canaria. În topul realizărilor Christian Tour în cele două decenii de existență se regăsesc:

Cel mai mare număr de chartere cu avionul, în sezon, al unui touroperator român – 42 de curse săptămânal. Cei mai mulţi turişti români care au călătorit în destinaţii din Grecia de la deschiderea agenţiei; Cel mai mare număr de turişti români care au călătorit în destinaţii din Turcia (în anul 2016); Prima super-ofertă shock de vacanţe cu doar 1 euro pentru turiştii români (2012); Primul charter cu avionul din Bucureşti către Insula Zakynthos (2009); Cel mai mare număr de turişti români în destinaţii din Spania (în anul 2016); Cele mai multe oraşe din România acoperite de curse charter în sezonul estival; Primul concept de super-ofertă „Plăteşti 1, Merg 2” din România (2007); Prima şi cea mai mare comunitate de seniori călători din România – Senior Voyage, lansat în 2011. Primul milion de turişti înregistrat de o agenţie de turism din România, în anul 2016; Primul program CSR dezvoltat de o agenţie de turism din România – Christian Hope Cea mai modernă şi luxoasă flotă de autocare turistice ale unui touroperator român (41 autovehicule).

Iar călătoria Christian Tour prin lumea superlativelor continuă cu…CÂTE UN DRUM SPRE FIECARE VIS!

În 2017, Christian Tour împlinește 20 de ani

Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din România, împreună cu toate companiile din grupul său, a înregistrat în anul 2015 o cifră de afaceri de peste 70 de milioane de euro, cifră care o clasează pe primul loc în topul agențiilor de turism din România. Cu o istorie de 20 ani în piața de turism autohton, Christian Tour deține în acest moment 31 de agenții proprii în toată România, plus patru filiale în Ungaria, Polonia, Serbia și Republica Moldova, rămânând în continuare cel mai mare turoperator pe vacanțe de tip charter din România și lider de piață pentru numărul de turiști care au ales să călătorească cu acesta.