Cum faci fata unei despartiri, in functie de zodie!

Astrele pot juca un rol important atunci cand ne indragostim si modul in care fiecare trecem printr-o relatie. Insa semnele noastre zodiacale ne influenteaza si felul in care facem fata unor despartiri.

Iata cum se comporta zodiile atunci cand sunt intr-o relatie si, mai ales, atunci cand se despart de persoana iubita.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Berbecii sunt persoane care se plictisesc usor. Vor o relatie in care sa fie tot timpul „in priza”. Daca ei cred ca relatia nu este deloc palpitanta, se vor descotorosi de ea si vor fugi.

Atunci cand trec printr-o despartire, nativii Berbeci s-ar putea transforma intr-o leguma sau ar putea face opusul, si anume sa te dea cu totul uitarii. Berbecii pot, de asemenea, sa se inchida in ei, insa cand te vei astepta mai putin isi vor reintra in rol. Pe de alta parte, ei pot sa para de neatins si sa se prefaca, dand impresia ca nu te-au cunoscut niciodata.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Taurul are cateva dificultati in a depasi momentele dificile. Pe de alta parte, cand relatia s-a terminat din cauza lor, nu mai privesc inapoi. Este posibil sa se simta daramati atunci cand se despart de cineva. Au emotii contradictorii, furie, depresie, durere si ura, dar cu toate acestea inca spera sa se impace.

Se gandesc de obicei la timpurile bune si la cat de speciala era persoana respectiva si este posibil sa nu recunoasca ce au gresit. Este posibil ca Taurii sa aiba nevoie de ceva mai mult timp pentru a-si reveni insa, daca esti un Taur, evita sa urmaresti contul de Facebook sau Twitter al fostului iubit.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Gemenii sunt persoane care iti pot da senzatia ca sunt fericiti in relatie, desi nu sunt. Au o personalitate amuzanta, dar isi pot ascunde neplacerea in spatele unei fete zambitoare. Pot sa se detaseze imediat in cazul in care au impresia ca relatia nu mai are rost. Au intotdeauna un plan B in cazul in care o relatie esueza.Pe langa asta, gasesc usor o noua preocupare sau se dedica carierei.

