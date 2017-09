Cum iti afecteaza anotimpul in care te-ai nascut personalitatea, conform stiintei

Cercetatorii construiesc o baza din ce in ce mai mare de date care arata ca anotimpul in care te-ai nascut iti afecteaza personalitatea. Astrologia nu este bazata pe date exacte, insa aceste studii sunt. Exista numerosi factori care afecteaza dezvoltarea unui bebelus inainte de nastere. Nutritia mamei joaca un rol foarte important, bebelusii nascuti in timpuri de foamete fiind mai fragili decat cei nascuti in timpuri prospere. Pana si in tarile dezvoltate, unde nu se duce lipsa de mancare, dietele mamelor ce nu contin destule proteine si vitaminele C si D pot afecta dezvoltarea inimii, a creierului sau a structurii oaselor fatului. Virusii sezonieri, in particular gripa, pot afecta sanatatea mamei deci si a copilului.

Sarcina in timpul iernii, cu zilele scurte si noptile lungi, le poate cauza mamelor tulburare afectiva de sezon (SDI), nivelurile scazute de serotonina din creierul maternal afectandu-l si pe cel al copilului.

Chiar si dupa nastere, bebelusii continua sa fie afectati in dezvoltare de ceea ce ii inconjoara. Un studiu din 2010 a demonstrat ca puii de soareci nascuti la lumina artificiala de iarna s-au ajustat mai greu luminii din timpul verii, dand dovada de niveluri de activitate si hranire mai scazute. Cei nascuti in lumina de vara nu au avut probleme in a se acomoda cu lumina de iarna.

De asemenea, printr-un studiu efectuat pe creierul soarecilor s-a constatat ca gena care regleaza ritmul circadian este mai putin activa in soarecii nascuti iarna.

Studiile efectuate in ultimii sase ani au fost extinse la oameni, cercetatorii profilandu-le temperamentul studentilor si adultilor si analizand tipare care se regasesc in functie de anotimpul in care au fost nascuti.

