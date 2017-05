Cum pot identifica şi evita companiile softul piratat

Utilizatorii de calculatoare din România folosesc software nelicențiat la cote alarmante, în ciuda faptului că a fost demonstrată o strânsă legătură între software-ul nelicențiat și atacurile informatice. Nivelul de programe software instalate pe computere fără licențe corespunzătoare în România se ridica la 60 de procente, anul trecut, conform unui studiu Business Software Alliance.

Studiul, care include în sfera de analiză consumatori, manageri IT și companii utilizatoare de PC-uri, subliniază că gradul de folosire de software nelicențiat este încă ridicat și că atât persoanele fizice, cât și companiile se joacă cu focul atunci când folosesc programe pentru calculator nelicențiate, din pricina strânsei legături care există între utilizarea de software nelicențiat și atacurile informatice. Atunci când se utilizează software nelicențiat, probabilitatea de incidență malware crește spectaculos, iar costurile gestionării incidentelor malware pot fi uriașe. De pildă, numai în 2015, atacurile informatice au adus companiilor prejudicii de peste 400 de miliarde dolari.

39 de procente din software-ul instalat pe computerele din întreaga lume în 2015 nu era licențiat corespunzător, ceea ce reprezintă doar o scădere modestă față de cele 43 de procente în 2013, conform studiului BSA precedent. Chiar și în anumite sectoare-cheie, utilizarea neautorizată de software este surprinzător de frecventă. Studiul indică o rată de 25 de procente la nivel mondial în domeniul bancar, de asigurări sau în domeniul bursier/al valorilor mobiliare.

Eliminarea riscurilor10

Firmele pot diminua riscurile de securitate informatică pe care folosirea de software nelicențiat le presupune prin verificarea faptului că toate programele pentru calculator sunt achiziționate din surse legitime, precum și prin implementarea unui program intern de gestionare a activelor software (SAM – software asset management). Organizațiile care vor pune în aplicare SAM vor ști exact ce programe sunt în rețea și dacă sunt legitime și licențiate; vor optimiza utilizarea de software prin folosirea acelor programe care se potrivesc cel mai bine activității lor; vor dispune de reguli și proceduri privind achiziția, utilizarea și retragerea de programe din uz; și vor avea programul SAM perfect integrat în afacerea lor.

Pe de altă parte, software-ul este protejat legal, iar cei care aleg să folosească software nelicențiat sau să încalce în alt mod drepturile de autor asupra programelor pentru calculator se pot confrunta cu riscuri legale. Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a continuat, în perioada 2011-2015 investigaţiile legate de cazuri de încălcare a drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, rezultând peste 1.000 de verificări efectuate. Numai în ultimul an au fost indisponibilizate peste 5.500 de sisteme informatice și suporturi de stocare.

„Realitatea este că software-ul nelicențiat, descărcat sau procurat din surse neautorizate, poate provoca probleme – nu doar probleme legale, cu privire la care deja informăm comunitatea de afaceri de mai mulți ani, ci și probleme de securitate a datelor de afaceri sau personale și de funcționalitate a sistemelor IT, a declarat Magda Popescu, BSA | The Software Alliance Outside Counsel.